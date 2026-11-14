WTA Finals: Mirra Andreeva stürmt ohne Satzverlust ins Finale

Mirra Andreeva ist mit einem 6:3 und 6:4 gegen Jessica Pegula ins Endspiel der WTA Finals 2026 eingezogen. Dort geht es morgen entweder gegen Linda Noskova oder Elina Svitolina.

von SID

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 23:02 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva steht erstmals im Endspiel der WTA Finals

French-Open-Siegerin Mirra Andreeva hat sich als erste Spielerin einen Platz im Endspiel der WTA-Finals in Kalifornien erkämpft. Die 19-Jährige, die nach dem Jahresendturnier der acht Saisonbesten auf Platz zwei der Weltrangliste klettern wird, setzte sich im Halbfinale in Indian Wells mit 6:3, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula durch. Ihre Gegnerin wird im Anschluss zwischen Wimbledon-Siegerin Linda Noskova und Elina Svitolina ermittelt.

Nach 1:25 Stunden machte die Russin den Finaleinzug bei ihrer ersten Einzelteilnahme beim Saisonabschlussturnier mit dem ersten Matchball perfekt. Sie habe es Pegula "nicht leicht machen" wollen, freute sich Andreeva: "Ich habe versucht, in jedem Ballwechsel dran zu bleiben. Ich bin einfach froh, dass ich während des gesamten Spiels die Ruhe bewahrt habe."

Auf dem sonnigen Court in Kalifornien lieferten sich beide Gegnerinnen vor allem zu Beginn ein Match auf Augenhöhe. Ihr verlorenes Aufschlagspiel zum 1:2 holte sich Andreeva postwendend zurück, das vorentscheidende Break zum 5:3 konnte Pegula, in der Weltrangliste auf Platz fünf, nicht mehr kontern. Auch im zweiten Durchgang drehte Andreeva, die über das gesamte Turnier keinen einzigen Satz abgab, in den entscheidenden Szenen auf.

Andreeva kann in Australien die Nummer eins werden

"Das war so ein schweres Spiel, sie ist so eine konstante Spielerin - sie schenkt einem nichts einfach so", lobte Andreeva ihre Gegnerin, auch der Ärger der Vorwoche schien verflogen: Bei einem aufgezeichneten Gespräch auf dem Trainingsplatz hatte Pegula ihre 13 Jahre jüngere Gegnerin als "Diva" bezeichnet, im Nachhinein soll die US-Amerikanerin laut Andreveva entschuldigt haben.

Ihr herausragendes Jahr kann die Durchstarterin nun am Sonntagabend deutscher Zeit krönen, lediglich ein Aufstieg zur Nummer eins im Ranking noch in diesem Jahr ist nicht mehr in Reichweite. Umso größer ist die Chance nach den Australian Open im Januar: Andreeva scheiterte bei der letzten Ausgabe im Achtelfinale, die derzeitige Nummer eins Elena Rybakina gewann das Turnier und hat somit reichlich Punkte zu verteidigen.