WTA Finals Indian Wells: Andreeva und Pegula im „Duell der Diven“

Das „Diva-Gate“ mit den ungewollt offenen Mikros bei den Trainingseinheiten hatte schon im Vorfeld der WTA Finals eine potenzielle Auseinandersetzung zwischen Jessica Pegula und Mirra Andreeva angeheizt. Im Halbfinale kommt es in Indian Wells nun tatsächlich zum ersten direkten Duell auf der Tour.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 15:46 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Das "Diven-Gate" im Vorfeld der WTA Finals sorgt für Brisanz beim ersten Aufeinandertreffen auf der Tour zwischen Mirra Andreeva (l.) und Jessica Pegula (r.)

Meist werden die Dinga ja nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Doch großes Aufsehen erregte im Vorfeld der WTA Finals in Indian Wells die versehentliche Zuschaltung der Mikros auf den Trainingscourts, wo die US-Amerikanerin Jessica Pegula im Nichtwissen etwas über Mirra Andreeva ablästerte und diese unter anderem als „Diva“ titulierte. Doch im persönlichen Gespräch räumten die beiden Protagonistinnen anschließend den ungewollten Fauxpas aus und konnten nach Angaben der 32-jährigen Pegula bereits wieder darüber lachen.

Beinahe enttäuscht hatten wohl die sensationslustigeren Tennisfans die Gruppenauslosung zur Kenntnis genommen, bei der Andreeva und Pegula in verschiedene Vorrundengruppen ausgelost wurden. Doch das Schicksal sollte der Tenniswelt nun den erhofften Clash bescheren. Während die 19-jährige Andreeva ohne Satzverlust zum Gruppensieg spazierte, kämpfte sich Pegula über die bereits als Gruppen-Erste feststehende Linda Noskova auf Platz 2 ins Halbfinale.

Selbstverständlich ging der „Tennis Channel“ seinem journalistischen Auftrag nach und befragte Pegula zu dem bevorstehenden Duell: „Tja, die Handlungsgeschichten schreiben sich quasi von selbst, oder? Es ist das Duell, das die Leute sehen wollten. Und genau das bekommen sie jetzt auch.“

Nachdem die Weltranglisten-5. aus den USA den Wortlaut des klärenden Gesprächs bislang noch geheim gehalten hatte, führte sie nun aus: „Sie hat das total gelassen aufgenommen. Sie meinte nur: ‚Ja, so nennen mich die Leute ständig‘ – als würde es sie überhaupt nicht stören. Trotz ihrer größeren Lebenserfahrung schimmerte bei Pegula auch etwas Bewunderung für den gelassenen Umgang des Teenagers diesbezüglich durch: „Das war schon witzig. Vielleicht brauche ich auch ein bisschen davon.“

Mit dem Beseitigen der Störgeräusche dürfte sich die Vorbereitung der beiden Kontrahentinnen nun rein auf das Sportliche auf dem Platz konzentrieren – für das erste offizielle Aufeinandertreffen auf der Tour.

Hier die Ergebnisse der WTA Finals 2026 in Indian Wells