Erneut Fußprobleme beim Aus von Elena Rybakina in Peking

Bei ihrem ersten Auftritt als Weltranglistenerste musste sich Elena Rybakina in ihrem Auftakt-Match des WTA-1000-Turniers in Peking der für Armenien startenden Alina Charaeva in drei Sätzen geschlagen geben. Neben dem erfolgten Trubel um ihren US-Open-Sieg für eine ungenügende Vorbereitung führte die Kasachin auch die erneut am Fuß auftretenden Probleme auf.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.10.2026, 14:53 Uhr

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© Getty Images Bei ihrem Auftakt-Aus in Peking machten sich bei Elena Rybakina wieder ihre Probleme im linken Fuß bemerkbar.

Lange sah es für die frisch gekürte Weltranglistenerste Elena Rybakina in ihrem Auftakt-Match beim WTA-1000-Event in Peking nach „Business as usual“ aus, als die 27-Jährige nach gewonnenem ersten Satz auch im zweiten Durchgang das erste Break vorlegen konnte. Doch während ihre Gegnerin Alina Charaeva immer besser zu ihrem Spiel fand, agierte Rybakina immer fehlerhafter und musste die Begegnung noch mit 6:3, 4:6, 3:6 abgeben. Dadurch schaffte die an Position 118 geführte Charaeva, die in Russland geboren ist, als bislang am niedrigsten platzierte Spielerin seit Einführung der Damen-Weltrangliste im Jahr 1975 einen Comeback-Sieg gegen eine Nr. 1 der Welt.

Als Grund für die Niederlage führte die dreifache Grand-Slam-Siegerin eine ungenügende Vorbereitung auf: „Heute war definitiv ein sehr harter Tag auf dem Platz. Seit dem Sieg bei den US Open ist viel passiert, und ich hatte nicht wirklich viel Zeit, richtig zu schlafen und mich zu erholen“. Doch die Leistung ihrer Gegnerin wollte sie keinesfalls schmälern: „Herzlichen Glückwunsch an Alina, sie hat ein großartiges Match gespielt“.

Doch auch ihr linker Fuß, den sie sich in Cincinnati im Match gegen Iga Swiatek verletzt hatte, machte ihr wieder zu schaffen: „Gegen Ende der Partie begann mein Fuß etwas zu schmerzen. Ich werde mir also etwas Zeit zur Erholung nehmen und schauen, wie der Zeitplan für die nächsten Wochen aussieht. Ich werde mir jetzt eine Woche Auszeit nehmen und hoffe, dass sich mein Fuß vollständig erholt, damit ich die verbleibenden Turniere spielen und die Saison 2026 zu Ende bringen kann.“

Als nächster Turnierstart ist für Rybakina das 1000er-Turnier im chinesischen Wuhan geplant, wo sie als Nr. 1 der Welt in der Meldeliste topgelistet ist.

Hier das Einzel-Tableau aus Peking