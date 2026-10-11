Emma Raducanu wohl mit vorzeitigem Saisonende

Emma Raducanu wird dieses Jahr wohl nicht mehr auf die WTA-Tour zurückkehren. Nachdem die Britin das Comeback in Peking absagen musste, taucht ihr Name auch in den Meldelisten der restlichen Turniere bis Saisonende nicht mehr auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2026, 16:17 Uhr

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© Getty Images In der laufenden Saison wird Emma Raducanu wohl nicht mehr auf die Tour zurückkehren.

Groß war die Hoffnung, dass Emma Raducanu beim Asien-Swing wieder auf der WTA-Tour aufschlagen würde. Mit großer Vorfreude vernahm die Tennis-Community ihre Meldung für das 1000er-Event in Peking.

Doch nachdem die Britin ihr Comeback kurzfristig doch wieder absagen musste, scheint sie die Saison bereits vorzeitig beendet zu haben. Beim Blick auf die Meldelisten der restlichen Turniere bis Saisonende taucht der Name der US-Open-Siegerin von 2021 nicht mehr auf. Mehr als unwahrscheinlich dürfte es auch sein, dass die 23-Jährige kurzentschlossen noch per Wildcard an den Start gehen wird.

Mit dem Verzicht auf das gerade laufende Turnier in Wuhan fällt Raducanu im Live-Ranking auf Position 108 zurück und dürfte damit am Saisonende den Cut für die Hauptfeld-Teilnahme bei den Australian Open im nächsten Jahr verpassen. Somit wäre die in Toronto geborene Raducanu auf eine Wildcard der Veranstalter oder auf eine Wildcard aufgrund des Abkommens der Grand-Slam-Nationen angewiesen.

Ihren letzten Start verzeichnete Raducanu auf heimischem Boden im Londoner Queen’s Club, wo sie sich im Endspiel der Olympiafinalistin Donna Vekic aus Kroatien geschlagen geben musste.