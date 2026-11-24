"Wie eine Provokation": Elina Svitolina kritisiert Mirra Andreevas Siegesrede

Mirra Andreevas Glückwunsche nach den WTA Finals kamen bei Elina Svitolina offenbar nicht gut an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.11.2026, 13:48 Uhr

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© Getty Images Elina Svitolina verlor bei den WTA Finals im Endspiel

Normalerweise laufen die Siegerehrungen im Tennissport nicht sonderlich kontroversiell ab. Jene nach den WTA Finals in Indian Wells hat bei Verliererin Elina Svitolina allerdings für einiges an Unmut gesorgt, wie sie dieser Tage im Gespräch mit dem ukrainischen Medium “Suspilne” betonte.

“Natürlich verliere ich nicht gern, vor allem nicht in einem Finale. Das ist sehr schmerzhaft für mich, als würde man mir ein Messer ins Herz stoßen. Deshalb war ich sehr aufgebracht. Und während der Siegerehrung wusste ich, dass sie nach Worten suchen würde, um mir zu gratulieren”, sagte Svitolina.

Andreeva hatte sich nach ihrem 7:5 und 6:3-Erfolg in ihrer Siegesrede an Svitolina gewandt und der Ukrainerin zu einer “fantastischen Saison” gratuliert. Zudem würdigte die French-Open-Siegerin Svitolinas sportliche Erfolge insbesondere angesichts ihrer Rolle als Mutter. Bei der 32-Jährigen kamen diese Worte in Anbetracht des russischen Angriffskrieges in ihrer Heimat nicht gut an.

“Es war extrem unangenehm”

“Ich finde, das war nicht besonders angemessen. Wir geben Vertretern des Aggressorlandes weder die Hand noch lassen wir uns mit ihnen fotografieren, daher kam mir das wie eine Provokation vor. Das ist mir sehr unangenehm gewesen”, meinte Svitolina.

“Ich wusste, dass dies in den Medien Reaktionen auslösen würde, und die Medien stellen sich in solchen Situationen oft auf deren Seite”, fuhr Svitolina fort. “Also ja, es war extrem unangenehm.” Eine Reaktion von Andreeva auf die Aussagen der Ukrainerin gibt es bislang nicht.