"Stolze" Coco Gauff: "Das war mein beständigstes Jahr"

Coco Gauff verrät in einem Post, dass die zurückliegende Saison sie vor allem “stolz” macht. Das liegt an der neuen Beständigkeit, die der US-Amerikanerin ein steigendes Selbstbewusstein gibt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.11.2026, 23:18 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff ist mit dem Verlauf der Saison sehr zufrieden.

Zu einem Grand-Slam-Endspiel hat es in diesem Jahr für Coco Gauff nicht gereicht. In Wimbledon und auch bei den US Open war im Halbfinale für die US-Amerikanerin Schluss. Die zweifache Majorsiegerin muss damit auf die dritte Krone auf Grand-Slam-Ebene mindestens bis zum Jahr 2027 warten und dennoch zieht Gauff eine positive Bilanz.

Grund dafür ist sicherlich die starke Matchstatistik von 49 Siegen bei nur 16 Niederlagen, die Coco Gauff in diesem Kalenderjahr erspielt hat. “Das war definitiv meine beständigste Saison. Darauf bin ich sehr stolz”, äußerte sich die 22-Jährige zu ihrerem Jahr bei Instagram, das in der Weltrangliste auf Platz vier endet. Genau von diesem Ranking ging es auch im Januar in die neue Saison.

Gauff beendet jahr auf Platz vier

Dass trotz der beeindruckenden Bilanz am Ende keine Verbesserung im Ranking erreicht werden konnte, liegt sicherlich an der insgesamt dünnen Titelausbeute. Mit dem Triumph beim WTA-1000er-Event in Cincinnati konnte Gauff ihre Sammlung in diesem Jahr lediglich um eine Trophäe erweitern. Bei den 1000ern in Miami und Rom ging es zumindest bis in das Endspiel.

Beständigkeit ist daher die passende Zusammenfassung für das Jahr 2026, wenn man auf den Jahresverlauf von Coco Gauff schaut. Kaum eine andere Spielerin schaffte stets so konstant bei den großen Events den Vorstoß in die späten Runden. Das Aus in der dritten Runde bei den French Open ist dabei das negative Highlight der Saison.

Beständigkeit war das Saisonziel

Wenn es also auch nicht viele Titel in diesem Jahr zu feiern gab, so kann Coco Gauff sehr viel hinzugewonnenes Selbstvertrauen mit in das kommende Jahr nehmen. Denn die neue Beständigkeit war nach Aussage der US-Amerikanerin auch das Ziel für die nun abgeschlossene Saison: “Ich hatte zuvor viele harte Zeiten durchgemacht und bin nun stärker und dadurch auch glücklicher auf dem Court.”

Coco Gauff bezeichnet Tennis in dem Post als ihren “Happy Place” und schaut nun voller Tatendrang auf das kommende Jahr. Es wäre überraschend, wenn dabei nicht mehr Titel herausspringen als in diesem Jahr.