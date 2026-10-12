WTA Wuhan: Fernandez, Paolini, Sakkari weiter

Zum Start des WTA-1000er-Turniers in Wuhan haben die Favoritinnen gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 13:35 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Leylah Fernandez

Leylah Fernandez setzte sich dabei gegen Ekaterina Makarova mit 6:4, 3:6, 6:3 durch, später gewann Maria Sakkari gegen die zuletzt glücklose Donna Vekic mit 6.4, 6:2.

Auch die US-amerikanische Qualifkantin Caty McNally gewann ihre Auftaktpartie gegen Yulia Starodubtseva mit 2:6, 7:6 (2) und 6:4.

Ein Erfolgserlebnis feierte zudem Jasmine Paolini: Die Italienerin, die vor einem Jahr noch unter den Top Ten stand und mittlerweile die ersten 30 verlassen hat, schlug Sara Bejlek mit 6:3, 6:4.

Topgesetzt in Wuhan ist Aryna Sabalenka. Abgesagt hatten kurzfristig unter anderem Coco Gauff, Linda Noskova und Mirra Andreeva.

Lilli Tagger, einzige Starterin aus Österreich, greift am Dienstag ins Geschehen ein. Sie trifft dann auf Nikola Bartunkova aus Tschechien.