WTA Wuhan: Elina Svitolina scheitert in drei Sätzen an Sonay Kartal

Für Elina Svitolina ist das WTA-1000er-Turnier in Wuhan beendet. Die Ukrainerin unterlag im Viertelfinale der Britin Sonay Kartal mit 2:6, 6:2 und 4:6.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.10.2026, 09:42 Uhr

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© Getty Images Für Elina Svitolina ist das Turnier in Wuhan beendet.

Nachdem Elina Svitolina am Vortag noch einen deutlichen Erfolg feierte und damit das Viertelfinalticket beim WTA-1000er-Turnier in Wuhan löste, ist am heutigen Freitag das Turnier für die Weltranglistensechste beendet. Gegen Sonay Kartal schied die Favoritin auf dem Halbfinaleinzug nach knapp zwei Stunden und drei Sätzen aus.

Schon im ersten Durchgang zeichnete sich ab, dass dieser Freitag nicht der Tag von Elina Svitolina sein wird. Nach nur einer knappen halben Stunde stand der Satzrückstand gegen die gut aufgelegte Britin fest, die zuvor bereits Jasmine Paolini und Belinda Bencic aus dem Turnier nehmen konnte.

Svitolina dominiert nur in Satz zwei

Die aktuell in der Weltrangliste nur auf Platz 170 geführte Kartal musste im zweiten Satz dann jedoch erfahren, warum Elina Svitolina in diesem Jahr so erfolgreich aufspielt. Denn der zweite Durchgang ging ebenso souverän an die an Position fünf gesetzte Svitolina, die damit das Match nun auf ihre Seite zog.

Doch das sollte sich anschließend als Trugschluss erweisen,. Denn Sonay Kartal spielte weiterhin mutig auf und ließ im gesamten dritten Satz keine einzige Breakchance zu. Stattdessen schlug die 24-Jährige zum allerbesten Zeitpunkt zu und breakte Svitolina zum 6:4 und dem damit verbundenen Matchgewinn.

Kartal fordert nun Ostapenko

Sonay Kartal, die im vergangenen Jahr beim 1000er in Peking das Viertelfinale erreichte, steht nun erstmals in einem Halbfinale bei einem Event dieser Turnierkategorie. Dort wartet am Samstag Jelena Ostapenko im Kampf um den Einzug in das Endspiel.

Ostapenko überraschte zuvor gegen Diana Shnaider mit einem am Ende deutlichen Erfolg gegen die Nummer 13 der Welt. Nur im ersten Satz erwies sich die Russin als ebenbürtig. Nach dem gewonnenen Tiebreak und der damit verbundenen Satzführung dominierte die um 21 Ränge schlechter platzierte Ostapenko die Partie und siegte nach 1:47 Stunde mit 7:6(6) und 6:1.

Hier das Einzel-Tableau in Wuhan