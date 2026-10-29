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Alexander Zverev: Ein alter Bekannter als letzte Hürde vor der Nummer eins

Gewinnt Alexander Zverev heute bei den Erste Bank Open in Wien gegen Tallon Griekspoor, dann wird er schon am kommenden Montag erstmals als Nummer eins der Tenniswelt geführt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.10.2026, 16:26 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Tallon Griekspoor im Sommer 2026 in Montreal

Tallon Griekspoor habe gegen ihn immer dann gewonnen, wenn er selbst schlecht gespielt habe, erklärte Alexander Zverev also am Dienstagabend nach seinem dramatischen Auftaktsieg gegen Martin Landaluce bei den Erste Bank Open 2026. zu jenem Zeitpunkt wäre auch Brandon Nakashima noch ein potenzieller Gegner für Zverev gewesen, aber Griekspoor besiegte den US-Amerikaner am frühen Mittwoch in der Marx Halle mit 6:1, 4:6 und 7:6 (2).

Die Achtelfinal-Partie gegen Zverev wird naturgemäß in der Stadthalle ausgetragen, schließlich könnte der Deutsche mit einem Sieg als 30. Spieler zur Nummer eins der ATP-Weltrangliste aufsteigen. Das würde zwar erst am Montag amtlich werden, aber im Live-Ranking zöge Zverev an Sinner vorbei, sollte ihm Griekspoor zum zehnten Mal in dann 13 Begegnungen gratulieren (müssen).

Griekspoor vergibt Sieg(e) gegen Zverev

Der Niederländer ist ein richtig lässiger Spieler, der manchmal aber ein bisschen zu, nun, ja, lässig agiert. Auch schon mindestens zweimal gegen Alexander Zverev: 2024 führte Griekspoor in der dritten Runde von Roland-Garros mit einem Doppelbreak im fünften Satz, verlor diesen und damit das Match aber noch im Tiebreak. Auch im Jahr darauf in München hatte Griekspoor den Sieg gegen Zverev auf dem Schläger, bekam dann aber den viel besungenen Eisenarm.

Man könnte also argumentieren, dass es Tallon Griekspoor in der Regel schafft, dass Alexander Zverev gegen ihn nicht sein bestes Tennis abruft. Das hat bislang zuletzt in Montreal in diesem Sommer, 2025 in Indian Wells und 2023 in Rotterdam.

Wie es heute in der Stadthalle aussieht? Das wird auch davon abhängen, wer physisch noch besser in Schuss ist. Griekspoor hat am Sonntag ja noch das Endspiel in Brüssel gespielt (und gegen Jan-Lennard Struff gewonnen), Zverev hat in Shanghai im Halbfinale gegen Alejandro Davidovich Fokina nur noch mit maximal halbdollem Tank gespielt.

Hier das Einzel-Tableau in Wien