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Erste Bank Open: Alex de Minaur und Adrian Mannarino lösen erste Viertelfinaltickets

Die ersten beiden Viertelfinalisten bei den Erste Bank Open 2026 heißen Alex de Minaur und Adrian Mannarino.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2026, 21:43 Uhr

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© GEPA pictures Alex de Minaur fertigte Learner Tien ab

Der an Position sechs gesetzte Alex de Minaur steht bei den Erste Bank Open in Wien im Viertelfinale. Der 27-Jährige gewann seine Achtelfinalpartie gegen den US-Amerikaner Learner Tien am Mittwochabend überraschend klar mit 6:4 und 6:2.

De Minaur befindet sich derzeit mitten im Rennen um einen Platz bei den ATP Finals. Im Live-Race liegt der Australier auf Rang zehn, der knapp nicht für eine Teilnahme in Turin reichen würde. Im Viertelfinale von Wien trifft de Minaur auf Flavio Cobolli oder Matteo Berrettini.

Neben de Minaur zog am Mittwoch auch Adrian Mannarino ins Viertelfinale der Erste Bank Open ein. Der Franzose, der sich in Wien durch die Qualifikation spielte, gewann gegen den favorisierten Tschechen Jakub Mensik mit 6:4 und 7:5. Mannarino bekommt es nun mit Daniil Medvedev oder Cameron Norrie zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Wien