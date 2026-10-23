ATP Almaty: Bublik gewinnt Thriller gegen Khachanov - im Halbfinale wartet Medvedev

Alexander Bublik ist mit einem dramatischen Drei-Satz-Erfolg gegen Karen Khachanov ins Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Almatay eingezogen und trifft morgen auf Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 19:22 Uhr

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© Getty Images Alexander Bublik trifft morgen in Almaty auf Daniil Medvedev

Ungefähr so müssen sich die Veranstalter des ATP-Tour-250-Turniers in Almaty vorgestellt haben: Dass nämlich der Lokalmatador Alexander Bublik (wiewohl er in Russland geboren wurde) in der späten Phase des Events auf den Titelverteidiger trifft. Das ist in diesem Fall Daniil Medvedev und mit dem 4:6, 7:6 (5) und 7:6 (5) von Bublik gegen Karen Khachanov auch eingetreten. Medvedev selbst hatte sich früher am Freitag mit Terence Atmane beim 6:4 und 6:4 nicht lange aufgehalten.

Das zweite Halbfinale werden zwei Spieler bestreiten, die schon deutlich bessere Zeiten gesehen haben, nämlich Stefanos Tsitsipas und Nikoloz Basilashvili. Wobei Tsitsipas in dieser Saison ja schon in Gstaad zum Titel gestürmt ist.

Medvedev führt im Head-to-Head klar

Das besondere Augenmerk wird aber natürlich auf dem Treffen zwischen Bublik und Medvedev liegen. In das „Meddy“ als ziemlich eindeutiger Favorit geht: Denn der US-Open-Champion von 2021 hat sechs der sieben bisherigen Duelle mit Alexander Bublik für sich entscheiden können. Lediglich im Endspiel des 500ers in HalleWestfalen im vergangenen Jahr hatte Bublik die Nase vorne.

Den Auftakt am Samstag werden indes Neil Oberleitner und Lucas Miedler bestreiten. Die frisch gekürten Champions des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai treffen auf Sriram Balaji und Evan King. Mit Balaji hatte Oberleitner die Saison 2026 ja begonnen.

Hier das Einzel-Tableau in Almaty