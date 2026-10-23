Sinner-Trennung? Cahill postet Fuchs-Foto und heizt die Gerüchte an

Bleibt Darren Cahill auch nächstes Jahr an der Seite von Jannik Sinner? Während über ein mögliches Ende der Zusammenarbeit spekuliert wird, veröffentlicht der Australier ein Golf-Foto mit einem Plüschfuchs und sorgt damit für reichlich Gesprächsstoff unter den Fans.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 11:38 Uhr

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© Getty Images Gehen Jannik Sinner und Carren Cahill getrennte Wege?

Darren Cahill schweigt (noch) zu den Gerüchten über seine Zukunft als Trainer von Jannik Sinner. Statt einer Stellungnahme teilte der Australier eine Instagram-Story von einer Golfrunde, auf der ein Plüschfuchs auf seinem Golfwagen sitzt. Das Tier ist eine Anspielung auf Sinners Spitznamen „The Fox“ und wurde von den Fans prompt als mögliches Signal gedeutet. Bereits am 8. Oktober hatte Cahill ein Foto mit einer Fuchs-Schlägerhaube veröffentlicht. Ob dahinter eine bewusste Botschaft steckt, ist allerdings unklar.

Gerüchte über das Ende der Zusammenarbeit

Für neue Unruhe sorgte Brad Gilbert, ehemaliger Trainer von Andre Agassi, der mit Cahill eng befreundet ist. Seinen Angaben zufolge soll Cahill erst kurzfristig vom Rückzug Sinners beim Turnier in Cincinnati erfahren haben, als er bereits auf dem Weg zum Flughafen war. Auch die Frage, inwieweit der Coach in die ersten Schritte von Sinners Knie-Rehabilitation eingebunden war, befeuerte die Spekulationen über Spannungen im Team. Eine bestätigte Trennung gibt es bislang aber nicht.

Cahills Vertrag läuft Ende 2026 aus

Hinzu kommt, dass Cahills Vertrag mit Sinner Ende 2026 endet. Ende 2025 war die Vereinbarung noch um ein Jahr verlängert worden, obwohl der Australier bereits signalisiert hatte, seine Trainerkarriere an der Seite des Italieners irgendwann beenden und sich anderen Aufgaben widmen zu wollen. Das Vertragsende macht die Zukunft der Zusammenarbeit zum Thema, beweist aber keineswegs, dass die Entscheidung bereits gefallen ist.

Ein Fuchs als Antwort oder einfach Scherz?

Cahill weiß, dass seine Social-Media-Auftritte von Sinners Fans genau beobachtet werden. Der Plüschfuchs kann als Zeichen der Verbundenheit verstanden werden, ebenso gut aber als humorvolle Anspielung darauf gelten, dass sich Cahill fortan einem anderen „Fuchs“ widmen wird. Dass Cahill selbst sich betont bedeckt und kryptisch gibt, verleiht der Situation immerhin eine gewisse Brisanz.