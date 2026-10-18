ATP Masters Shanghai live: Lucas Miedler und Neil Oberleitner um den Doppeltitel im TV, Livestream und Liveticker

Lucas Miedler und Neil Oberleitner kämpfen heute in Shanghai gegen James Tracy und Francisco Cabral um den größten Titel ihrer Karriere. Das Match gegen Francisco Cabral und JJ Tracy gibt es ab 8 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2026, 16:22 Uhr

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© Getty Images Neil Oberleitner und Lucas Miedler spielen heute um den Titel in Shanghai

Und wieder begegnet Lucas Miedler einem seiner Ex-Partner in dieser Woche in Shanghai. Denn nach Marc Polmans, mit dem Miedler im Sommer die Turniere in Gstaad und Kitzbühel gewinnen konnte, geht es nun gegen Francisco Cabral. Mit dem Portugiesen hatte Miedler das Tennisjahr 2026 begonnen, ehe sich die Wege dann getrennt hatten.

Mittlerweile ist Miedler ja mit Neil Oberleitner auf der ATP-Tour unterwegs. Und die beiden Österreicher greifen heute nach ihrem größten Karriere-Titel.

Miedler und Oberleitner im Shanghai-Finale - hier gibt es einen Livestream

Das Match von Neil Oberleitner und Lucas Miedler gegen Francisco Cabral und JJ Tracy gibt es ab 8 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Doppel-Tableau in Shanghai