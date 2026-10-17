ATP Masters Shanghai: Jodar fixiert rein spanisches Finale

Rafael Jodar ist mit einem 6:3 und 6:4 gegen Daniil Medvedev ins Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen. Dort trifft er morgen auf seinen spanischen Landsmann Alejandro Davidovich Fokina, der gegen Alexander Zverev in drei Sätzen gewinnen konnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2026, 15:42 Uhr

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Fünftes Match von Rafael Jodar in Shanghai 2026 - und erstmals musste der spanische Youngster keinen Satzrückstand aufholen und also über einen dritten Satz gehen. Stattdessen setzte sich Jodar gegen Daniil Medvedev souverän mit 6:3 und 6.4 durch und kämpft morgen um seinen ersten Titel bei einem Masters-1000-Event.

Was auch für seinen Endspiegegner Alejandro Davidovich Fokina gilt. „ADF“ hatte im ersten Halbfinale Turnierfavorit Alexander Zverev mit 5:7, 6.4 und 6:3 bezwungen. Zverev musste dabei den Strapazen der letzten Wochen Tribut zollen.

Jodar auf dem Weg nach Turin?

Für Jodar kommt der Finaleinzug in Shanghai natürlich auch insofern gelegen, als dass der 19-Jährige nun auf bestem Weg ist, sich für die ATP Finals zu qualifizieren. Und das, nachdem er die Saison 2026 außerhalb der Top 100 begonnen hatte.

Im Doppel konnte sich mit Lucas Miedler und Neil Oberleitner ein rein österreichisches Paar einen Finalplatz sichern. Die beiden besiegten Jakob Schnaitter und Mark Wallner aus Deutschland mit 7:5 und 6.3.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai