ATP Brüssel: Fils führt Feld mit starkem deutschen Einschlag an

Nach dem Asien-Swing geht es nun auch in Europa wieder mit der ATP-Tour weiter. In Brüssel etwa werden 250 Punkte vergeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.10.2026, 12:12 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils ist auf einem guten Weg zu seinen ersten ATP Finals

Arthur Fils könnte durchaus noch ein paar Punkte gebrauchen, um seinen Platz bei den ATP Finals abzusichern. Der Franzose liegt im Race to Turin aktuell auf Position acht, das würde reichen, zumal Jannik Sinner ja nicht beim Saisonabschluss dabei sein wird. Aber sicher ist sicher. Und so nähme Fils die 250 Zähler für den Turniersieg in Brüssel sicher gerne mit.

Schon in Runde zwei könnte es aber schwierig werden - denn nach einem Freilos trifft Fils entweder auf einen Qualifikanten oder den immer gefährlichen Jaume Munar.

An Position zwei ist in Brüssel Jiri Lehecka gesetzt. Und der Tscheche wartet auf den Sieger der Partie zwischen Lokalmatador Raphael Collignon und Rückkehrer Holger Rune. Der Däne hat von den Veranstaltern eine Wildcard bekommen.

Apropos: Auch der deutsche Junior Max Schönhaus steht quasi gratis im Hauptfeld. Und ist damit nicht der einzige schwarz-rot-goldene Vertreter. Schönhaus beginnt gegen Tallon Griekspoor. Etwas einfacher dürfte es Yannick Hanfmann erwischt haben, der einen Qualifikanten zum Gegner haben wird. Und Jan-Lennard Struff trifft in Runde eins auf Marcos Giron aus den USA.

Hier das Einzel-Tableau in Brüssel