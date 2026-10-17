ATP Masters Shanghai: Zverev verliert Halbfinale gegen Davidovich Fokina

Alexander Zverev ist mit einem 7:5, 4:6 und 3:6 gegen Alejandro Davidovich Fokina im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai ausgeschieden. Für den Spanier geht es morgen entweder gegen Daniil Medvedev oder Rafael Jodar um den größten Titel seiner Karriere.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.10.2026, 12:48 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev in Shanghai

Hier der Live-Ticker zum Nachlesen.

Sechs der sieben bisherigen Treffen mit Alejandro Davidovich Fokina hat Alexander Zverev gewonnen - und auch im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai sah es zunächst danach aus, als ließe der gebürtige Hamburger nichts anbrennen. Gleich im ersten Aufschlagspiel des Spaniers hatte Zverev eine Breakchance, entscheidend war dann aber der Gewinn des Spiels zum 6:5. Danach servierte Zverev souverän aus.

Der zweite Durchgang verlief ähnlich ausgeglichen, beim Stand von 5.4 packte Davidovich Fokina dann als Rückschläger zwei spektakuläre Rückhand-Bälle aus. Und passierte Zverev zum Satzausgleich der Linie entlang.

Davidovich behält die Nerven, Zverev kann nicht mehr kontern

Das Momentum nahm “ADF” in den Entscheidungssatz mit. Beim Break zum 2:0 half auch ein Doppelfehler von Zverev tatkräftig mit. In dieser Phase wirkte Davidovich Fokina frischer - kenn Wunder, hat Alexander Zverev doch seit dem Turnier in Montreal eigentlich durchgespielt. Nach einer Spielzeit von 1:56 Stunden hatte Davidovich Fokina zwei Matchbälle, Zverev wehrte den ersten mit einem Angriff auf die Rückhand ab. Beim zweiten verzog Davidovich Fokina einen Return.

Alos musste der Außenseiter selbst ausservieren. Und das meisterte der 27-Jährige aus Malaga mit Bravour. Damit spielt Davidovich Fokina innerhalb weniger Tage ums einen zweiten Titel. Denn er konnte sich ja auch schon in Chengdu das Championat holen.

Im morgigen Endspiel geht es entweder gegen Daniil Medvedev oder Rafael Jodar. Der Spanier hat sich in diesem Turnier ja als Meister der Comebacks herausgestellt. Und in jedem seiner Matches gegen Thiago Agustin Tirante, Jiri Lehecka, Botic van de Zandschulp und Casper Ruud einen Satzrückstand aufgeholt.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai