ATP Masters Shanghai live: Alexander Zverev vs. Alejandro Davidovich Fokina im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Alejandro Davidovich Fokina treffen heute im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai aufeinander. Das Match gibt es ab 10:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2026, 11:28 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Zverev – Davidovich Fokina 7:5 Das ging flugs! Nach einem Ass kann Zverev eine intensive Rallye für sich entscheiden. Per Aufschlag-Winner verschafft sich der Hamburger drei laufende Satzbälle. Beim ersten hat er Pech mit einem von der Netzkante ins Aus springenden Ball, doch mit einem weiteren Ass macht er die Satzführung perfekt. Zverev – Davidovich Fokina 6:5 Break Zverev! ADV eröffnet mit einem Doppelfehler und patzt anschließend bei der Rückhand. Mit einem glänzenden Rückhand-Passierschlag aus dem Lauf erspielt sich Zverev drei laufende Breakbälle. Den ersten kann der Spanier per Service-Winner abwehren, verschlägt aber anschließend die Vorhand hinter die Grundlinie zum ersten Break der Partie. Zverev – Davidovich Fokina 5:5 Doch auch Zverev zeigt wieder ein überzeugendes Aufschlagspiel und besiegelt mit einem Ass den Zu-Null-Hold. Zverev – Davidovich Fokina 4:5 Zum Auftakt teilen sich die Spieler die ersten beiden Punkte auf. Mit zwei erfolgreichen Netzangriffen in Folge fixiert ADV zwei laufende Spielbälle und vollendet mit einem krachenden Vorhand-Gewinnschlag. Zverev – Davidovich Fokina 4:4 Nach einer schnellen 30:0-Führung sichert sich der Zverev per Ass drei laufende Spielbälle. Die ersten beiden vergibt er jeweils mit einem Vorhand-Rahmentreffer. Doch mit einem Aufschlag-Winner macht der 29-Jährige den Sack zu. Zverev – Davidovich Fokina 3:4 Einem Aufschlag-Winner lässt ADV einen Vorhand-Gewinnschlag aus dem Halbfeld folgen. Mit einer temporeichen Rückhand erspielt sich der Spanier drei laufende Spielbälle und beschließt mit einem direkten Aufschlagpunkt zum verlustpunktfreien Spielgewinn. Zverev – Davidovich Fokina 3:3 Nach erfolgreichem Auftakt kassiert Zverev einen Vorhand-Gewinnschlag seines Gegners. Per Aufschlag-Winner und Ass verschafft sich der Hamburger zwei laufende Spielbälle. Den ersten kann ADV mit einem Rückhand-Gewinnschlag abwehren, setzt aber anschließend einen Vorhand-Stopp-Versuch ins Netz, wodurch Zverev erneut in Spielen ausgleichen kann. Zverev – Davidovich Fokina 2:3 ADV startet mit zwei direkten Aufschlagpunkten. Zwar kann Zverev verkürzen, doch in einem spektakulären Ballwechsel erspielt sich der Spanier per Lob zwei laufende Spielbälle. Mit einem starken Aufschlag kann er das Spiel anschließend zumachen. Zverev – Davidovich Fokina 2:2 In der Auftakt-Rallye landet eine Vorhand von Zverev im Netz. Mit einem Ass und einem Rückhand-Winner bringt sich der Hamburger jedoch in Front und erhält nach einer verschlagenen Vorhand seines Gegners zwei laufende Spielbälle. Den ersten kann ADV mit einem unerreichbaren Vorhand-Stopp abwehren und schafft es nach einem ins Netz geschobenen Halb-Volley von Zverev in den Einstand. Per Ass holt sich der deutsche Davis-Cup-Spieler den nächsten Spielball und macht diesmal mit einer druckvollen Vorhand den Deckel drauf. Zverev – Davidovich Fokina 1:2 ADV eröffnet mit einem Rückhand-Gewinnschlag gegen die Laufrichtung gespielt und legt einen Service-Winner nach. Mit einem Vorhand-Gewinnschlag erspielt sich der Spanier drei laufende Spielbälle und vollendet den Zu-Null-Hold mit einem weiteren Aufschlag-Winner. Zverev – Davidovich Fokina 1:1 Den abgegebenen Auftaktpunkt kann Zverev durch eine erfolgreiche, intensive Rallye ausgleichen. Im weiteren Verlauf erspielt sich der Hamburger zwei laufende Spielbälle und bringt sich mit einem Aufschlag-Winner ebenfalls auf die Anzeigetafel. Zverev – Davidovich Fokina 0:1 Zverev zeigt sich bei Service seines Gegners gleich präsent und erspielt sich nach einem Vorhand-Fehler seines Gegners den ersten Spielball. Diesen kann ADV jedoch mit einem Ass abwehren. Auch die nächsten beiden Punkte gehen an den Spanier, der somit als erster Spieler anschreiben kann. ADV ... so das verwendete Kürzel des Spaniers, beginnt die Partie bei eigenem Aufschlag. Die letzten ... Aufschläge werden beim Einschlagen geübt, ehe es in wenigen Augenblicken losgehen wird. Mit einem heutigen Erfolg ... würde Zverev die Voraussetzung schaffen, damit er nach den Erste Bank Open in Wien bereits an der Spitze der Weltrangliste stehen kann. Zum bereits ... achten Mal werden sich Zverev und Davidovich Fokina auf der Tour gegenüberstehen. Von den bereits gespielten sieben Partien konnte der deutsche Davis-Cup-Spieler sechs Begegnungen zu seinen Gunsten entscheiden. Mit einer ... bärenstarken Leistung überzeugte der Hamburger bei seinem Viertelfinal-Sieg gegen den Australier Alex de Minaur. Von den körperlichen Problemen im Turnierverlauf am Fußknöchel war dabei nichts mehr zu sehen. Ni hao ... vom ATP-Masters-Turnier in Shanghai, wo Alexander Zverev sein Halbfinale gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina bestreiten wird.

© Getty Images Alejandro Davidovich Fokina und Alexander Zverev spielen heute einen Finalplatz in Shanghai aus

Es wird die achte Begegnung zwischen Zverev und Davidovich Fokina, bislang konnte der Spanier nur eine einzige für sich entscheiden: Das war in Kanada im Sommer 2023.

Nicht nur aus diesem Grund geht Alexander Zverev als klarer Favorit in dieses Halbfinale. Auch wenn der künftige Weltranglisten-Erste in seinem Match gegen Alexander Bublik offensichtlich Probleme mit seinem Sprunggelenk hatte.

Zverev vs. Davidovich Fokina - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alejandro Davidovich Fokina gibt es ab 10:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai