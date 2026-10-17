ATP Master Shanghai: Finale! Miedler und Oberleitner schlagen Schnaitter und Wallner

Lucas Miedler und Neil Oberleitner sind mit einem 7:5 und 6:3 gegen Mark Wallner und Jakob Schnaitter ins Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2026, 09:28 Uhr

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© Getty Images Lucas Miedler und Neil Oberleitner in Shanghai

Das Halbfinale begann mit einem frühen Austausch von Breaks: Zunächst gab Lucas Miedler seinen Aufschlag zum 1:2 ab, unmittelbar danach musste Jakob Schnaitter den Ausgleich hinnehmen. Im zehnten Spiel hatten die Österreicher drei laufende Satzbälle, aber Mark Wallner wehrte mit zwei Assen und dann nach einem spektakulären Ballwechsel allesamt ab. Wenige Augenblicke später besiegelte ein Doppelfehler von Schnaitter aber den Satzgewinn von Miedler und Oberleitner.

Im zweiten Satz musste Wallner dann seinen Aufschlag zum 0:2 abgeben. Diesen Vorsprung transportierte das neu formierte österreichische Davis-Cup-Doppel schließlich bis zum Ende. Nach 69 Spielminuten gab es bei Aufschlag Schnaitter die ersten beiden Matchbälle. Aber noch wollten sich die München-Champions von 2026 nicht geschlagen geben. Letztlich war es ein Vorhand-Passierball von Neil Oberleitner, der den Finaleinzug besiegelte.

Jakob Schnaitter und Mark Wallner dürfen mit dem Turnier in Shanghai dennoch zufrieden sein. Schließlich konnten die beiden im Viertelfinale die eben erst gekürten US-Open-Champions Neil Skupski und Christian Harrison bezwingen.

Die zweite Finalpaarung steht ja schon seit gestern fest: Denn da konnten Francisco Cabral, mit dem Lucas Miedler dieses Saison als Partner begonnen hat, und James Tracy gegen Theo Arribage und Albano Olivetti mit 4:6, 6:4 und 10:8 gewinnen.

Hier das Doppel-Tableau in Shanghai