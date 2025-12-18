ATP NextGen Finals: Justin Engel unterliegt auch Dino Prizmic

Justin Engel hat bei den NextGen Finals in Jeddah auch sein zweites Match verloren. Der Deutsche unterlag Dino Prizmic mit 1:4, 4:2, 3:4 (3) und 1:4

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.12.2025, 14:07 Uhr

© Getty Images Justin Engel in Jeddah

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Justin Engel muss weiterhin auf seinen ersten Erfolg bei den NextGen Finals in Jeddah warten. Deutschlands wohl größte Nachwuchshoffnung verlor nach der Auftaktniederlage gegen Alexander Blockx nämlich auch gegen Dino Prizmic. Der Kroate, der die bislang einzige Begegnung mit Engel beim Challenger in San Marino glatt gewinnen konnte, setzte sich mit 4:1, 2:4, 4:3 (3) und 4:2 durch.

Prizmic wahrte damit die Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Gestern hatte er gegen Nishesh Basavareddy sein Auftaktmatch verloren.

In der anderen Gruppe ist Topfavorit Learner Tien nach seiner Auftaktniederlage gegen Rafael Jodar schon unter Zugzwang. Tien trifft heute in der zweiten Session auf den Spanier Martin Landaluce.