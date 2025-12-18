ATP NextGen Finals live: Justin Engel vs. Dino Prizmic m TV, Livestream und Liveticker
Justin Engel und Dino Prizmic stehen sich im zweiten Gruppenspiel bei den NextGen Finals in Jeddah gegenüber. Das Match gibt es ab 12 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 18.12.2025, 13:44 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Engel - Prizmic 1:4, 4:2, 3:4, 1:4
Aber: Das Comeback kommt nicht zustande, auch wenn Justin noch einmal nah an einem Breakball war. Somit feiert Dino seinen ersten Sieg in Jeddah, Justin hat morgen noch eine Chance.
Engel - Prizmic 1:4, 4:2, 3:4, 1:3
Da ist zunächste einmal das "Ehren"-Spiel für Justin. Jetzt muss ein Monster-Comeback her.
Engel - Prizmic 1:4, 4:2, 3:4, 0:3
Break bestätigt. Auch aufgrund von einigen unerzwungenen Fehlern des Deutschen.
Engel - Prizmic 1:4, 4:2, 3:4, 0:2
Mit einem sehr schönen Rückhand-Longline-Winner holt sich Prizmic das Break. Nach 40:15 und drei Spielbällen wird Engel diesem Game sicher nachtrauern.
Engel - Prizmic 1:4, 4:2, 3:4, 0:1
Prizmic gewinnt sein Aufschlagspiel souverän.
Engel - Prizmic 1:4, 4:2, 3:4
Mit 7:3 entscheidet Prizmic den Tiebreak für sich.
Engel - Prizmic 1:4, 4:2, 3:3 (1:5)
Engel braucht nach dem Seitenwechsel ein kleines Tennis-Wunder, wenn er den Satz noch gewinnen will.
Engel - Prizmic 1:4, 4:2, 3:3 (0:3)
Der Kroate erwischt den besseren Start.
Engel - Prizmic 1:4, 4:2, 3:3
Sehr gutes Game von Prizmic. Unter anderem Rückhand-Stopp und Volley-Winner bringen den Kroaten zum Spielausgleich. Tiebreak!
Engel - Prizmic 1:4, 4:2, 3:2
Erneut ein souveränes Aufschlagspiel. Momentan sieht alles danach aus, dass dieser dritte Satz im Tiebreak entschieden wird.
Engel - Prizmic 1:4, 4:2, 2:2
Prizmic gleicht ohne Punktverlust aus.
Engel - Prizmic 1:4, 4:2, 2:1
Zu null! Zehnmal war Justin bis jetzt am Netz. Zehnmal hat er den Punkt gewonnen.
Engel - Prizmic 1:4, 4:2, 1:1
Auch Prizmic muss einen Breakball abwehren. Auch Prizmic gewinnt den Deciding-Point mit einem Ass. Generell ist Engel jetzt der bessere Spieler und dominiert den Großteil der Punkte mit seinen druckvollen Grundschlägen.
Engel - Prizmic 1:4, 4:2, 1:0
Engel bringt sich mit einem misslungenen Stopp-Versuch bei 40:15 selbst in Bedrängnis, aber gewinnt den Deciding-Point mit einem Ass.
Engel - Prizmic 1:4, 4:2
Wahnsinns-Game von Engel! Mit drei Winner und einem guten Return holt er sich das Break und gleicht somit zum 1:1 in Sätzen aus.
Engel - Prizmic 1:4, 3:2
Justin glänzt mit dem ersten richtigen Highlight der Partie. Bei 15:0 zaubert der Deutsche nach einem langen Ballwechsel ein Rückhand-Longline genau in den Knick. Bei 40:40, gleichbedeutend mit "Deciding-Point", profitiert er von einem unerzwungenen Returnfehler seines Gegners.
Engel - Prizmic 1:4, 2:2
Auch Prizmic bringt sein Aufschlagspiel nach 0:15 ganz souverän durch.
Engel - Prizmic 1:4, 2:1
Starkes Aufschlagspiel von Engel. Ohne Probleme geht er wieder in Führung.
Engel - Prizmic 1:4, 1:1
Eine kleine Chance aufs Break war da. Justin kommt gut ins Spiel und erspielt sich ein 15:30. Prizmic erkämpft sich daraufhin aber den Spielgewinn.
Engel - Prizmic 1:4, 1:0
Engel muss wieder zwei Breakbälle abwehren. Das kann auf Dauer nicht gut gehen.
Engel - Prizmic 1:4
Justin bekommt sogar zwei Chancen auf das Re-Break. Die Breakbälle wehrt Prizmic jeweils mit einem guten ersten Aufschlag ab.
Engel - Prizmic 1:3
Wichtiger Spielgewinn für Engel. Nach zwei abgewehrten Breakbällen holt er sich sein erstes Game.
Engel - Prizmic 0:3
Prizmic hat bisher jeden der sieben "Baseline-points" gewonnen und bestätigt das Break zu null.
Engel - Prizmic 0:2
Bei Justin stimmt die Feinjustierung noch nicht. Zu viele Fehler mit der Vorhand. Der Deutsche kassiert direkt das Break.
Engel - Prizmic 0:1
Prizmic eröffnet die Partie und gewinnt sein erstes Aufschlagspiel größtenteils problemlos.
Im Head-to-Head...
...führt der Kroate mit 1:0. Das einzige Aufeinandertreffen konnte Prizmic mit 6:2 und 6:2 diesen Sommer in der Qualifikation des Challengers in San Marino für sich entscheiden.
Die beiden Protagonisten...
...sind bereits auf dem Court. Dino Prizmic hat die Wahl gewonnen und sich für "Aufschlag" entschieden.
Jeddah hat gerufen ...
... und Justin Engel hat sich nicht zweimal bitten lassen. Gleich gibt es also das zweite Match bei den NextGen Finals, es geht gegen Dino Prizmic. Und wir sind im Ticker live dabei.
Beide Spieler stehen schon unter Zugzwang. Denn Prizmic musste sich am gestrigen Auftakttag Nishesh Basavareddy geschlagen geben, während Enge gegen Alexander Blockx in vier Sätzen verlor.
Die beiden haben bislang einmal gegeneinander gespielt: Beim Challenger in San Marino konnte sich Prizmic glatt in zwei Sätzen behaupten.
Engel vs. Prizmic - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Justin Engel und Dino Prizmic gibt es ab 12 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW.