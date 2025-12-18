Vater Apostolos anstelle von Stefanos zu schnell unterwegs

Vor wenigen Wochen wurde der Lotus von Stefanos Tsitsipas bei einer satten Geschwindigkeitsübertretung mit 210 km/h in der Nähe von Athen erwischt. Wie sich nun herausstellte, war dabei sein Vater Apostolos am Steuer.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.12.2025, 15:04 Uhr

© Getty Images Nicht Stefanos (r.), sondern Vater Apostolos Tsitsipas (l.) drückte auf der Autobahn bei Athen zu schnell auf die Tube.

Das kürzlich in Griechenland neu installierte digitale Bußgeldsystem sollte schnell sein erstes prominentes Opfer finden. Nachdem beim Lotus des ehemaligen Weltranglisten-3. Stefanos Tsitsipas auf einem Autobahnabschnitt in der Nähe von Athen anstelle der erlaubten 120 km/h die Geschwindigkeit von 210 km/h festgestellt wurde, sahen auch zahlreiche Boulevard-Medien die Chance auf die große Story.

Nur allzu verlockend war es für die Journaille, einen motivischen Zusammenhang des Verkehrsverstoßes mit der nicht zufriedenstellenden Saison des 27-Jährigen herzustellen. Dieser wies jedoch frühzeitig die Schuld von sich.

Wie das griechische Medium SDNA berichtet, stellte nun der Anwalt der Familie Tsitsipas die Faktenlage klar. An besagtem Tag habe Stefanos seinem Vater Apostolos das Auto geliehen, der den Verstoß auch zugab und sich damit den rechtlichen Konsequenzen stellt. Die saftige Strafe gibt das digitale Bußgeldsystem bereits vor: 2000 Euro Strafe bei sofortiger Online-Bezahlung. Zudem muss der 58-Jährige für ein Jahr seinen Führerschein abgeben.

Bleibt nur zu hoffen, dass es sowohl Apostolos bei seinen künftigen Reisen als auch die Boulevard-Medien in der Berichterstattung bzgl. Stefanos etwas behutsamer angehen lassen.