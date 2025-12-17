Next Gen ATP Finals: Budkov Kjaer besiegt Landaluce-Trauma

In seiner Auftakt-Begegnung bei den Next Gen ATP Finals in Dschidda besiegte der Norweger Nicolai Budkov Kjaer im Duell der ehemaligen Junioren-Grand-Slam-Sieger Martin Landaluce und feierte damit im vierten Aufeinandertreffen den ersten Erfolg gegen den Spanier.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.12.2025, 21:28 Uhr

© Getty Images Im vierten Aufeinandertreffen konnte Nicolai Budkov Kjaer bei den Next Gen ATP Finals gegen Martin Landaluce seinen ersten Sieg feiern.

Die Gruppenauslosung dürfte Nicolai Budkov Kjaer im Vorfeld der Next Gen ATP Finals nicht so ganz behagt haben, schließlich wurde ihm in der “Blauen Gruppe” als Auftaktgegner der Spanier Martin Landaluce zugeteilt, gegen den der Norweger in diesem Jahr alle drei Matches auf Challenger-Ebene verloren geben musste.

Doch von Beginn an zeigte sich der 19-Jährige von dieser Statistik relativ unbeeindruckt und schnappte sich gleich zu Beginn das erste Aufschlagspiel seines Gegners. Bei eigenem Service ließ er den Satz über nichts anbrennen und holte sich zum Abschluss erneut den Aufschlag seines Gegners zum Gewinn des ersten Abschnitts. Im zweiten Durchgang erspielte sich der gleichaltrige Landaluce mit seinem variablen Spiel eine 3:1-Führung, ließ aber seinen Gegner noch einmal zurückkommen, ehe er einen ausgeglichenen Tiebreak zum Satzausgleich für sich verbuchen konnte.

Im dritten Akt hatten beide Spieler ihren Rhythmus bei eigenem Service gefunden, was sich in glatt gewonnenen Aufschlagspielen widerspiegelte. Bei der einzigen Break-Möglichkeit im gesamten Abschnitt packte Budkov Kjaer entschlossen zu und servierte den Durchgang nach Hause. Dennoch steckte Landaluce nicht auf und packte erneut seine Kämpferqualitäten aus, musste aber trotz Break-Vorsprung den Gang in den Tiebreak antreten. Dort hatte diesmal der Weltranglisten-136. aus Norwegen das Momentum auf seiner Seite und besiegelte mit einem Aufschlag-Winner nach 1:42 Stunden den 4:1, 3:4 (7) 4:2, 4:3 (4)-Premierenerfolg gegen den in der Weltrangliste zwei Ränge vor ihm platzierten Landaluce.