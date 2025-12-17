Next Gen ATP Finals: Jodar besiegt Top-Favorit Tien im Matchball-Thriller

Mit einer kämpferisch starken und mutigen Leistung kehrte der Spanier Rafael Jodar im ersten Gruppenspiel der „Blauen Gruppe“ gegen den Top-Favoriten Learner Tien aus den USA bei Abwehr von vier Matchbällen mehrfach zurück und konnte den Fünfsatz-Thriller noch zu seinen Gunsten entscheiden.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.12.2025, 19:35 Uhr

© Getty Images Mit spektakulären Comeback-Qualitäten besiegte Rafael Jodar bei den Next Gen ATP Finals in Dschidda den Top-Favoriten Learner Tien.

Als klarer Favorit ging der topgesetzte Learner Tien bei den Next Gen ATP Finals in Dschidda in seine Auftakt-Begegnung gegen den Spanier Rafael Jodar, schließlich kann der US-Amerikaner mit Platz 28 in der Weltrangliste als einziger Teilnehmer aus den Top 100 die mit Abstand beste Platzierung vorweisen.

Und Tien legte los wie die berühmte Feuerwehr, bewegte sich gut und bearbeitete seinen Gegner mit seinem präzisen Winkelspiel. Im ersten Durchgang ließ er seinen 19-jährigen Gegner nur einmal anschreiben und beendete den Abschnitt nach 18 Minuten. Im zweiten Akt agierte Jodar wesentlich mutiger, während sich die Fehlerquote beim 20-jährigen Tien etwas erhöhte und er verstärkt auf die Ratschläge seines Coaches Michael Chang angewiesen war. Nach jeweils 2 Breaks auf beiden Seiten musste der Tiebreak die Entscheidung bringen, in dem der Spanier mit einem Lauf von fünf in Folge gewonnener Punkte den Satzgleichstand herstellen konnte.

Im dritten Durchgang hatte Tien wieder seinen Rhythmus gefunden und dominierte komplett. In gerade mal 16 Minuten konnte der Linkshänder wieder in Sätzen vorlegen. Doch auch diesmal kämpfte sich Jodar wieder zurück und nutzte erneut einige leichte Fehler seines Gegners aus. Nach dem entscheidenden Break zum 3:2 ließ er sich auch nach einem 0:30 bei eigenem Aufschlag nicht aus der Ruhe bringen und servierte den Satz mit zwei beherzten Netzangriffen in Folge souverän aus. Auch im Entscheidungs-Durchgang lag der Weltranglisten-168. bereits mit einem Break im Hintertreffen, wodurch Tien beim Stand von 3:1 zum Matchgewinn servierte. Doch erneut nahm Jodar sein Herz mit mutigem Spiel in die Hand, wehrte insgesamt vier Matchbälle seines Gegners ab und besiegelte im Tiebreak den 1:4, 4:3 (3), 1:4, 4:2, 4:3 (4)-Erfolg nach etwas mehr als zwei Stunden.

Im zweiten Match des Abends in der „Blauen Gruppe“ bekommt es der Spanier Martin Landaluce als Nr. 4 des Turniers mit dem an Position 5 gesetzten Nicolai Budkov Kjaer aus Norwegen zu tun.