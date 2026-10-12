Auf den Spuren von Rafa: Coco Gauff mischt bei Gunna mit

Coco Gauff hat einen Gastauftritt im neuen Musikvideo von US-Rapper Gunna - sie folgt damit großen Namen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 18:41 Uhr

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© Instagram / @gunna Coco Gauff, Gunna

Die Schlagzeilen um Coco Gauff in den vergangenen Tagen waren keine schönen. Umso erfreulicher, dass die 22-Jährige anderweitig gefeiert wird - und zwar für ihren Gastauftritt im neuen Song von US-Rapper Gunna.

Pop It heißt das gute Stück, und für die Videobegleitung hat sich Gunna mit Gauff Verstärkung auf dem Court geholt. Was er denn wolle, fragt Gauff nach einem kurzen Hin und Her. “An ace”, ein Ass also, so die Antwort. Ob er sicher sei? “Pop it!”, so die Antwort. Und da lässt Coco sich nicht lange bitten.

Mit seinen Alben Wunna und DS4Ever hatte Gunna in den USA den ersten Platz der Billboard-Charts erreicht.

Rafa kuschelt mit Shakira

Gauff reiht sich ein in eine Reihe mit Tennis-Kollegen und -Kolleginnen, die bereits in prominenten Musikvideos mitgespielt haben. Allen voran Rafael Nadal, der 2010 zusammen mit Shakira zu Gypsy recht leidenschaftlich agierte.

Anna Kournikova entkommt Enrique einfach nicht

Auch Anna Kournikova hatte im Musikvideo Escape von Enrique Iglesias einen legendären Auftritt (und konnte ihm offenbar nicht entkommen, die beiden sind seit Langem verheiratet).

Djokovic & Monfils sagen Hello!

Und Novak Djokovic ließ sich mit Gael Monfils im Roland-Garros-Klassiker Hello von Martin Solveig & Dragonette blicken.