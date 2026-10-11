UN-Menschenrechtsbüro verurteilt rassistische Beleidigungen gegen Coco Gauff

Coco Gauff erhält nach den rassistischen Äußerungen gegen sich Zuspruch von höchster Stelle.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.10.2026, 20:30 Uhr

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© Getty Images

Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat die rassistischen Angriffe auf Coco Gauff verurteilt und zu Solidarität aufgerufen, um Rassismus und Sexismus gemeinsam zu bekämpfen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Gauff hatte in der vergangenen Woche beim Turnier in Peking gegen die junge Lokalmatadorin Sun Xinran eine umstrittene Punktwiederholung gefordert und wurde anschließend in den sozialen Medien heftig attackiert. In ihrem darauffolgenden Match verlor Gauff entkräftet gegen Elise Mertens; ihren Auftritt als Titelverteidigerin beim aktuell laufenden Turnier in Wuhan sagte sie daraufhin ab.

Das UN-Büro unter Leitung von Hochkommissar Volker Türk veröffentlichte nun am Samstag einen Beitrag in den sozialen Medien. “Rassistische Äußerungen wie jene, die sich online gegen die Tennisspielerin Coco Gauff richten, sind empörend und zeigen, dass schwarze Sportlerinnen gezielt Zielscheibe von hasserfüllten und rassistischen Beleidigungen sind. Rassistische oder sexistische Beleidigungen und Beschimpfungen haben im Sport nichts zu suchen. Spieler, Trainer und Sportverbände müssen sich für diejenigen einsetzen, die solchen Angriffen ausgesetzt sind, und Fans müssen sich gegen diejenigen wehren, die den Sport mit Rassismus und Sexismus beschmutzen”, hieß es hierin.

Gauff hatte sich nach dem Vorfall selbst zu Wort gemeldet. „Hey Leute, ihr könnt mich nicht mögen oder anderer Meinung darüber sein, was passiert ist, ohne dabei rassistisch zu sein. Die Menge an rassistischen Kommentaren und Direktnachrichten, die ich in den letzten paar Stunden erhalten habe, ist wahnsinnig. Und noch eins: Ich bin weder ein Betrüger noch ein Dieb", hatte sie geschrieben.

Unterstützung erhielt sie unter anderem von Boris Becker und Chris Evert.

"Warum greifen die „Hater“ Coco Gauff an? Sie hat sich strikt an die Regeln gehalten. Ganz ehrlich: Coco ist der aufrichtigste, rücksichtsvollste und bescheidenste Mensch, den man sich vorstellen kann. Sie wird von allen in der Tenniswelt geliebt. Es ist wirklich beunruhigend zu sehen, wie sie diese Turbulenzen durchmacht", schrieb Evert.