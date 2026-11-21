Davis Cup: Leon Smith dankt als britischer Kapitän ab

Nach über 16 Jahren als britischer Davis-Cup-Kapitän legt Leon Smith diese Rolle nach dem Finalturnier in Bologna zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.11.2026, 14:47 Uhr

Wer gewinnt? 18+ | MGA | Verantwortungs-

bewusst wetten. 18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Leon Smith wird in Bologna zum letzten Mal auf der Bank sitzen

Bei der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna geht eine Ära zu Ende. Nach über 16 Jahren als Kapitän wird Leon Smith in der kommenden Woche zum letzten Mal auf der Bank des britischen Teams Platz nehmen. Das gab der Verband am Freitag bekannt. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.

“Es war mir eine große Ehre, das Team so viele Jahre lang zu führen. Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist – sowohl für mich persönlich als auch für die Zukunft des Teams”, sagte Smith. “Ich hatte das unglaubliche Glück, auf diesem Weg mit so vielen fantastischen Spielern zusammenzuarbeite. Ich habe jede Minute genossen, Teil davon zu sein.”

Smith führte Großbritannien 2015 zum Titel

Unter Smith, der im Juli 2010 sein Debüt gab und die längste Amtszeit aller britischen Davis-Cup-Kapitäne aufzuweisen hat, gewann Großbritannien 2015 die "hässlichste Salatschüssel der Welt“. Hauptverantwortlich für den Erfolg war auf dem Court damals Andy Murray, der Smith mit warmen Worten verabschiedete: “Er hat großartige Arbeit geleistet, indem er alle zusammengebracht und dafür gesorgt hat, dass wir alle das Gefühl hatten, eine wichtige Rolle zu spielen. Er hat in diesem Jahr das Beste aus uns herausgeholt.”

Elf Jahre später geht es für Großbritannien im Viertelfinale am kommenden Donnerstag (ab 10 Uhr) gegen Deutschland. Smith, der im britischen Tennisverband weiterhin als Head of Men’s Tennis fungieren wird, nominierte für die Finalrunde Arthur Fery, Cameron Norrie, Henry Patten und Neal Skupski.