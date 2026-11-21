Davis Cup: Matteo Berrettini ist nun doch in Bologna dabei

Im Vorjahr trug Matteo Berrettini einen großen Teil zu Italiens Davis-Cup-Triumph bei. Anders als ursprünglich geplant wird der 30-Jährige in Bologna auch 2026 wieder dabei sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.11.2026, 09:24 Uhr

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© Getty Images Im Vorjahr wusste Berrettini in Bologna zu überzeugen

Matteo Berrettini wird in der kommenden Woche doch beim Davis-Cup-Finalturnier in Bologna dabei sein. Wie am Donnerstag bekannt wurde, ersetzt der 30-Jährige bei den Lokalmatadoren Simone Bolelli. Damit besteht das italienische Team nun aus Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Berrettini und Andrea Vavassori.

Besonders brisant ist Berrettinis Nominierung angesichts zuletzt kursierender Gerüchte: Demnach soll es zwischen ihm und Musetti zu einem Zerwürfnis gekommen sein.

Berrettini blieb 2025 in Bologna makellos

Im Vorjahr trug Berrettini mit drei Einzelsiegen einen wesentlichen Teil zur erfolgreichen Titelverteidigung Italiens dabei. Der Wimbledon-Finalist von 2021 gab in seinen Matches gegen Jurij Rodionov, Raphael Collignon und Pablo Carreno Busta keinen einzigen Satz ab.

Bei der diesjährigen Davis-Cup-Finalrunde trifft Italien im Viertelfinale am kommenden Mittwoch auf Südkorea. Zum Duell mit den diesmal von Carlos Alcaraz angeführten Spaniern kann es erst im Finale kommen.