Djokovic vor dem Karriereende? Tennis-Legende Tim Henman widerspricht den Kritikern

Novak Djokovic erlebt eine seiner schwierigsten Saisonen der vergangenen Jahre. Doch während bereits über seinen Rücktritt spekuliert wird, stärkt Ex-Weltranglistenvierter Tim Henman dem Serben demonstrativ den Rücken.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 29.11.2026, 17:44 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic ist derzeit viel mit sich beschäftigt

Im Rahmen des Sky-Sports-Jahresrückblicks diskutierte Henman mit der früheren britischen Tennisspielerin Naomi Cavaday über die Zukunft des 24-fachen Grand-Slam-Siegers Novak Djokovic. Cavaday hofft, dass Djokovic 2027 wieder häufiger auf der Tour zu sehen sein wird. Die längeren Pausen seien zwar nachvollziehbar, um seinen Körper zu schonen, könnten sich aber zunehmend negativ auf seine Matchpraxis und sein Spielniveau auswirken. 2026 bestritt der Serbe lediglich elf Turniere.

Henman widersprach allerdings entschieden jenen Stimmen, die Djokovic zum Rücktritt raten oder behaupten, er beschädige mit weiteren Auftritten sein sportliches Vermächtnis. „Er hat sich das Recht verdient, so lange zu spielen, wie er möchte“, betonte der Brite. Solange Djokovic Freude am Tennis habe, gebe es keinen Grund, ihm das Ende seiner Karriere nahezulegen. Henman bezeichnete ihn zudem als den aus seiner Sicht größten männlichen Tennisspieler aller Zeiten.

25. Grand-Slam-Titel?

Weniger optimistisch fällt Henmans Einschätzung zu Djokovics Chancen auf einen weiteren Major-Titel aus. Einen 25. Grand-Slam-Triumph hält er für unwahrscheinlich. Technisch und in Sachen Ballgefühl könne der Serbe weiterhin mit den Besten mithalten. Doch ein Grand-Slam-Turnier verlangt sieben Matches im Best-of-five-Format. Diese körperliche Belastung werde mit zunehmendem Alter zum entscheidenden Hindernis.

„Wenn es beim Tennis nur darum ginge, in einer Ecke zu stehen und den Ball zu schlagen, wäre er absolut auf Augenhöhe oder sogar besser als alle anderen“, erklärte Henman. Über fünf Sätze und sieben Runden sei das Niveau aber eine andere Herausforderung. Trotzdem glaubt der Brite nicht, dass Djokovic bereits 2027 seine Karriere beenden wird. Auch Madison Keys und Henman sehen in den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ein mögliches Ziel für den Serben.

Australian-Open-Finale, aber Absturz in der Rangliste

Der Blick auf die Zahlen macht deutlich, warum die Zukunftsdebatte an Fahrt aufgenommen hat. 2025 beendete Djokovic die Saison als Nummer vier der Welt, 2026 steht er nur noch auf Rang zwölf. Seine Matchbilanz sank von 39:11 auf 21:10, die Zahl seiner Turnierteilnahmen von 13 auf elf. Statt zwei Titeln gab es heuer nur den Erfolg beim ATP-500-Turnier in Peking.

Dabei begann das Jahr mit einem sportlichen Ausrufezeichen. Bei den Australian Open besiegte Djokovic Jannik Sinner im Halbfinale und erreichte erstmals seit zwei Jahren wieder ein Grand-Slam-Endspiel. Einzig Carlos Alcaraz verhinderte dort den Titelgewinn. Bei den übrigen drei Majors blieb der Serbe deutlich hinter den Erwartungen zurück. Bei den US Open scheiterte er überraschend bereits in Runde eins am Argentinier Mariano Navone. 2025 hatte er noch bei allen vier Grand-Slam-Turnieren das Halbfinale erreicht.

Australian Open 2027: Djokovic nimmt den nächsten Anlauf

Trotz der Rückschritte ist Djokovic noch immer in der Lage, die Besten zu schlagen. Siege gegen Sinner, Alcaraz und Alexander Zverev in den vergangenen beiden Saisonen belegen, dass sein spielerisches Niveau keineswegs verschwunden ist. Allerdings ist es schwierig, diese Leistung über längere Turnierphasen und gegen die körperlich stärkere Konkurrenz konstant abzurufen.

2027 wird Djokovic 40 Jahre alt. Er hat angekündigt, zumindest bei allen vier Grand-Slam-Turnieren antreten zu wollen. Als erster Saisonhöhepunkt sind die Australian Open vorgesehen. Weitere Turnierstarts in Australien sind vorerst nicht bestätigt. Der Traum vom historischen 25. Major-Titel lebt damit zumindest theoretisch weiter.