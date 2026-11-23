Jessica Eudovic nach positivem Clostebol-Test für 2 Jahre gesperrt

Aufgrund eines positiven Clostebol-Tests wurde die junge US-Spielerin Jessica Eudovic für zwei Jahre gesperrt. Trotz vieler Parallelen zum Fall Sinner sah die ITIA für die Urteilsfindung einen entscheidenden Unterschied.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.11.2026, 14:42 Uhr

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© pathwaytennis/Instagram Trotz fehlendem Vorsatz wurde Jessica Eudovic aufgrund eines positiven Clostebol-Tests für zwei Jahre gesperrt.

Besonders hellhörig wird die Sportwelt spätestens seit der Causa Sinner, wenn bei einem positiven Doping-Test die Substanz Clostebol im Spiel ist. Und so wird auch der Fall von Jessica Eudovic weltweit wieder kontroverse Diskussionen auslösen. Wie die dafür zuständige International Tennis Integrity Agency verkündete, wird die junge US-Amerikanerin aufgrund eines positiven Clostebol-Tests für den Zeitraum von zwei Jahren für Turniere der internationalen und nationalen Verbände gesperrt. Zudem darf sie diesen Veranstaltungen weder als Trainerin noch als Zuschauerin beiwohnen.

Parallelen zum Fall von Jannik Sinner liegen unter anderem in der vorhandenen Konzentration vor. Während bei dem Südtiroler 76 pg/ml festgestellt wurden, lag bei Eudovic mit 70 pg/ml ein ähnlich niedriger Wert vor. Ebenso bescheinigte die ITIA der 19-Jährigen, dass diese den Verstoß nicht vorsätzlich begangen habe.

Den entscheidenden Unterschied für das doch sehr unterschiedliche Strafmaß sah die ITIA in dem Aspekt, dass Eudovic keine Erklärung dafür liefern konnte, wie die Substanz in ihren Körper gelangt sein könnte. Im Fall von Sinner folgte die Organisation damals der Darstellung, dass die Substanz bei einer Massage durch die unachtsame Nichtverwendung von Handschuhen nach Auftragen eines Wundheilsprays durch den Physiotherapeuten übertragen wurde.

Festgestellt wurde das Clostebol bei Eudovic, die damals mit Position 1104 auf ihrem Karrierehoch stand, anlässlich eines Doping-Tests bei einem ITF-M15-Turnier in Santa Tecla in El Salvador. Gerade noch zwei weitere Turniere in ihrer US-amerikanischen Heimat konnte die Teenagerin noch bestreiten, ehe sie am 21.11.2025 vorläufig suspendiert wurde und nun knapp ein Jahr später das Urteil der ITIA mit der zweijährigen Sperre vorliegt. Mit Anrechnung der Suspendierungszeit wird sie also erst wieder ab dem 21.11.2027 an Turnieren teilnehmen können.