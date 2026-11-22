„Manchmal langweilig!“: Coco Gauff stichelt gegen das Herrentennis

Coco Gauff sieht das Damentennis derzeit klar im Vorteil gegenüber dem Herrentennis. Während auf der WTA Tour beinahe jede Woche eine andere Spielerin für Überraschungen sorgen kann, werde es bei den Herren manchmal langweilig, weil immer dieselben gewinnen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 22.11.2026, 09:18 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff

Eine etwas provokative Perspektive auf das aktuelle Herrentennis wagte Coco Gauff, während die ATP Finals über die Bühne gehen. Die Weltranglisten-Vierte betrachtet es als eine der größten Stärken des Damentennis, dass jede Spielerin an jedem Tag gewinnen könne. Zwischen den Top zehn und dem restlichen Feld gebe es kaum einen Leistungsunterschied. Oft seien es nur Kleinigkeiten, die über Sieg oder Niederlage entscheiden würden.

Im Herrentennis sei die Situation aus ihrer Sicht etwas anders. „Manchmal ist es langweilig, weil immer dieselben gewinnen“, sagte die zweifache Grand-Slam-Siegerin mit einem Grinsen.

Acht Grand-Slam-Siegerinnen, drei bei den Herren

Ein Blick auf die Grand-Slam-Bilanzen seit Beginn der Saison 2024 stützt Gauffs Argument. Im Damentennis haben in diesem Zeitraum acht verschiedene Spielerinnen einen Major-Titel gewonnen: Aryna Sabalenka holte drei Trophäen, Iga Swiatek und Elena Rybakina jeweils zwei. Gauff, Barbora Krejcikova, Madison Keys, Mirra Andreeva und Linda Noskova triumphierten jeweils einmal.

Bei den Männern waren es hingegen nur drei verschiedene Grand-Slam-Sieger. Sinner und Alcaraz gewannen jeweils fünf Titel und prägten die vergangenen Saisonen. Alexander Zverev durchbrach 2026 ihre Dominanz, indem er sowohl die French Open als auch die US Open für sich entschied. Auch bei den Masters-1000-Turnieren ist das Bild ähnlich: Während die WTA regelmäßig neue Siegerinnen hervorbringt, teilen sich Sinner und Alcaraz auf der ATP Tour einen Großteil der großen Titel.

Gauff überrascht von eigener Chance auf die Nummer eins

Wie eng es an der Spitze der WTA zugeht, wurde für Gauff auch im Rennen um die Jahresend-Nummer-eins deutlich. Sie räumte ein, zunächst gar nicht realisiert zu haben, dass sie nach den US Open selbst noch Chancen auf diese Position hatte. Drei Spielerinnen hätten zu diesem Zeitpunkt die Saison als Nummer eins beenden können. Für Gauff war allein die Tatsache, in diesem Rennen mitzumischen, bemerkenswert.

Die US-Amerikanerin sieht darin einen Beleg für die hohe Leistungsdichte. Anders als in Zeiten, in denen einzelne Spielerinnen über längere Phasen das Geschehen bestimmten, könne sich die Rangordnung heute rasch verschieben. Eine starke Woche könne mitunter den gesamten Karriereweg verändern.

Maja Chwalinska: Die größte Überraschung des Tennisjahres?

Nach der größten Überraschung der Saison gefragt, nannte Gauff allerdings weder Mirra Andreeva noch Linda Noskova, die 2026 ihre ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatten. Ihre Wahl fiel auf Maja Chwalinska. Die Polin musste sich bei den French Open zunächst durch die Qualifikation kämpfen, erreichte anschließend aber sensationell das Finale. Dort unterlag sie Andreeva.

Dass es sich dabei keineswegs um einen einmaligen Ausreißer handelte, bewies Chwalinska im Oktober mit dem Titel beim WTA-1000-Turnier in Wuhan. Gauff zeigte sich vor allem davon beeindruckt, dass die Qualifikantin ihr Niveau über Monate bestätigen konnte. Überraschend sei weniger ihr Talent gewesen als die Tatsache, dass eine Spielerin aus der Qualifikation gleich mehrfach derart weit komme.