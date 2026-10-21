ITF World Tennis Tour Junior Finals: Reisach siegt zum Start, Mackenzie unterliegt

Mit einer gemischten Bilanz starteten die DTB-Junioren in die ITF World Tennis Tour Junior Finals in Chengdu. Während der Plattlinger Vincent Reisach einen Zweisatz-Erfolg gegen den US-Amerikaner Keaton Hance feiern konnte, musste sich der Düsseldorfer Jamie Mackenzie dem Australian-Open-Juniorensieger Ziga Sesko aus Slowenien ohne Satzgewinn beugen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.10.2026, 10:23 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Bei den ITF World Tennis Tour Junior Finals in Chengdu legte Vincent Reisach mit einem Zweisatz-Erfolg einen Traumstart hin.

Reisach souverän

Mit der Empfehlung eines Halbfinals in Wimbledon ging Vincent Reisach an Position 7 geführt in der Gruppe B bei den ITF World Tennis Tour Junior Finals ins Rennen, die im chinesischen Chengdu analog zu den ATP Finals bei den Herren in der Vorrunde im Round-Robin-System ausgetragen werden.

In seinem ersten Vorrunden-Match sah sich der Plattlinger dem US-Amerikaner Keaton Hance gegenüber, der sich seinerseits in dieser Saison ins Finale der Australian Open und ins Semifinale von Roland Garros spielen konnte. Doch der 17-jährige BTV-Youngster überzeugte von Beginn an mit seinen starken Aufschlägen und druckvollen Grundschlägen und besiegelte mit einem Vorhand-Gewinnschlag die Linie entlang einen ungefährdeten 6:3, 6:4-Erfolg nach 78 Minuten.

Damit hat sich der 18-Jährige eine hervorragende Ausgangssituation in der Gruppe B erspielt, in der er noch auf Thilo Behrmann (2) und den Bulgaren Dimitar Kisimov (6) treffen wird, der sich zum Auftakt in zwei Tiebreak-Sätzen dem in der Gruppe favorisierten Österreicher beugen musste.

Mackenzie wir Favoritenrolle (noch) nicht gerecht

Als Nr. 2 im Ranking startete Jamie Mackenzie aufgrund der Abwesenheit des Weltranglistenersten Luis Guto Miguel aus Brasilien als höchstplatzierter Spieler des Turniers als Gruppenkopf in der Gruppe A.

Dabei bekam es der Düsseldorfer mit dem Australian-Open-Sieger Ziga Sesko zu tun. Und der Slowene knüpfte nahtlos an seine Leistungen zu Beginn der Saison an und konnte sich in 84 Minuten mit 6:4, 6:4 durchsetzen.

In seinen restlichen beiden Gruppenspielen trifft der 18-jährige Mackenzie auf Jordan Lee (4) und Yannik Alvarez aus Puerto Rico (8), wo sich im direkten Duell zum Auftakt der US-Amerikaner in zwei Sätzen behaupten konnte.

Hier die Gruppenübersicht der ITF World Tennis Tour Junior Finals