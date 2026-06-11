Vincent Reisach: „Der Titel in Paris ein riesiges Gefühl“

Aufgrund einer Erkältung musste French-Open-Junioren-Doppelsieger Vincent Reisach in dieser Woche für die ITF German Juniors in Bamberg passen. Dennoch stattete der 16-jährige Plattlinger dem Jugend-Weltranglistenturnier einen Besuch ab und stellte sich tennisnet zum Interview.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.06.2026, 11:03 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Bei seinem ersten Start bei einem Grand-Slam-Turnier reiste Vincent Reisach von Paris mit der Doppel-Trophäe bei den Junioren nach Hause.

tennisnet: Gratulation zum Doppel-Triumph im Junioren-Wettbewerb der French Open. Wie fühlt sich das an?

Vincent Reisach: Gleich beim ersten Start bei einem Grand-Slam-Turnier eine Trophäe im Gepack mitnehmen zu können, ist natürlich ein riesig tolles Gefühl. Das war schon ein ganz besonderes Erlebnis.

Welche Eindrücke prasseln auf einen beim ersten Start bei einem Grand-Slam-Turnier ein?

Am Anfang war ich von der riesigen Dimensionen des Turniers schon überwältigt. Aber es hat einfach nur Spaß gemacht, Teil eines solchen Events zu sein und dort zu spielen. Davon möchte man perspektivisch einfach mehr haben.

Fühlt man sich vom Ablauf her voll im Turnier mit den erwachsenen Profispielern integriert oder findet der Juniors-Wettbewerb eher abgeschottet statt?

Die Matches finden schon etwas abgegrenzt statt, da wir ja in der zweiten Turnierwoche spielen und die Partien der Profis nur noch auf den ganz großen Courts stattfinden. Dennoch kommen immer viele Zuschauer zu unseren Begegnungen, da ja nicht mehr so viele Matches von den Profis stattfinden. In den Spielerrestaurants trifft man aber immer wieder auf die großen Spieler, insofern fühlt man sich da schon voll im Turnier integriert.

Vom Belag her magst du es ja normalerweise lieber etwas zügiger. Wie waren die Courts in Roland Garros für dich zu bespielen?

Die Plätze in Roland Garros sind sehr hart und schnell, deshalb sind sie mit anderen Sandplätzen kaum zu vergleichen. Die Bedingungen dort haben mir richtig getaugt.

Dein Partner Jamie Mackenzie musste bei seiner Viertelfinal-Niederlage im Einzel erst am Fuß behandelt werden, hatte im weiteren Verlauf auch noch Probleme mit der Schulter. Wie groß war die Sorge, dass er im Doppel nicht weiter antreten kann?

Die Sorge, dass er nicht mehr weiterspielen kann, war bei mir auf jeden Fall da. Ich habe aber gleich nach seinem Match mit ihm gesprochen und da hat er mir versichert, dass er es auf jeden Fall probieren will. Ich kann auf jeden Fall nur den Hut vor Jamie ziehen, dass er sich da so durchgefightet hat.

Das Prädikat Grand-Slam-Sieger hat eine große Strahlwirkung. Wie sehr hat die Aufmerksamkeit um deine Person seit dem Coup in Paris zugenommen?

Es ist schon mega, wie sehr man in der Öffentlichkeit nach so einem Erfolg wahrgenommen wird. Ich habe unheimlich viele Nachrichten und Glückwünsche bekommen. Im Moment genieße ich das auf jeden Fall sehr.

Auf der Profi-Tour sind die Spieler mittlerweile auf Rasen gewechselt. Wie sehen deine Planungen diesbezüglich aus?

Ich werde erst noch ein paar Tage auf dem Teppich trainieren, der ja auch sehr zügig ist. Dann werde ich mich mit dem DTB in Halle im Rahmen des ATP-Turniers vorbereiten, in London ein Vorbereitungsturnier in Roehampton spielen, bevor es dann nach Wimbledon zum nächsten Junioren-Grand-Slam geht.

Aufgrund deines Alters darfst du in der nächsten Saison auch noch bei Junioren-Wettbewerben antreten. Planst du auch nächstes Jahr noch mit Starts im Junioren-Bereich?

Im Moment plane ich eher nicht, im nächsten Jahr noch bei den Junioren anzutreten. Die Priorität wird auf jeden Fall auf dem Übergang zum Herren-Bereich liegen. Ausschließen kann man Starts bei den ganz großen Junioren-Turnieren aber noch nicht.

Vielen Dank für das Interview und alles Gute für die Rasensaison.

Informationen zum Turnier und die Links zum Livestream der ITF German Juniors in Bamberg finden sich auf der offiziellen Turnierwebsite www.itf-german-juniors.de.