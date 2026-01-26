Australian Open - Juniors: Mackenzie weiter, Aus für Thamm und Majdandzic
Jamie Mackenzie hat das Achtelfinale beim Juniors-Event der Australian Open erreicht. Mariella Thamm und Oliver Majdandzic sind hingegen ausgeschieden.
von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 26.01.2026, 09:01 Uhr
Der 18-jährige Mackenzie gewann gegen den Südafrikaner John Bothma mit 6:4, 7:6 (5) und steht damit in der Runde der letzten 16 in Melbourne. Hier ist Mackenzie auf Position 5 gesetzt. Er trifft nun auf Flynn Thomas aus der Schweiz.
Für Mariella Thamm kam indes das Aus in Runde 2. Die 16-Jährige unterlag der an 13 gesetzten Mariia Makarova mit 4:6, 3:6. Thamm ist aktuell auf Rang 638 im WTA-Ranking notiert, im Juniorinnen-Ranking ist sie auf Platz 36 platziert. Weitere deutsche Teilnehmerinnen sind nicht in Melbourne dabei.
Auch Qualifikant Oliver Majdandzic ist in Runde 2 ausgeschieden. Der 17-Jährige unterlag Matei Todoran mit 5:7, 3:6.
