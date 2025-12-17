Thijs Boogaard und Xinran Sun triumphieren beim Orange Bowl

Erstmals in Fort Lauderdale wurde in diesem Jahr das traditionelle Orange Bowl Turnier ausgetragen. Dabei krönten Thijs Boogaard aus den Niederlanden und die erst 15-jährige Chinesin Xinran Sun jeweils ohne Satzverlust mit dem Titel.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.12.2025, 13:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ohne Satzverlust triumphierte der Niederländer Thijs Boogaard beim traditionellen Orange Bowl in Florida.

Zum bereits 79. Mal jährte sich in diesem Jahr das traditionelle Orange Bowl-Turnier, das in Fachkreisen als inoffizielle Jugendweltmeisterschaften bezeichnet wird und jeweils im Dezember in Florida abgehalten wird. Nach anfänglicher Austragung ab 1947 im Flamingo Park in Miami Beach wechselte das Turnier von 1999 bis 2010 in den Crandon Park auf Key Biscayne, ehe es von 2011 bis zum letzten Jahr im Frank Veltri Tennis Center in Plantation ausgerichtet wurde. Mit dem Jimmy Evert Tennis Center in Fort Lauderdale wurde nun ein neuer Austragungsort gefunden.

Im U18-Wettbewerb der Junioren überragte mit dem 17-jährigen Thijs Boogaard ein Spieler, der auch bei den Herren schon früh auf sich aufmerksam machte, als er im Alter von 14 Jahren seinen ersten Weltranglistenpunkt auf der ITF World Tennis Tour einfahren konnte. Ohne Satzverlust spielte sich der Niederländer durch das Turnier und schaltete im Halbfinale den topgesetzten Franzosen Yannick Theodor Alexandrescou aus, ehe er Endspiel den an Position 2 geführten US-Amerikaner Jack Kennedy mit 6:3, 6:3 in die Schranken weisen konnte.

Ebenfalls souverän ohne Satzverlust spazierte die 15-jährige Xinran Sun durch das Turnier, die ebenfalls auf der Damentour mit zwei in Folge gewonnener W15-Turniere in Sharm-el-Sheikh auf sich aufmerksam machte. Auch die Chinesin, die in der IMG-Akademie in Florida trainiert, stürzte im Halbfinale mit der Brasilianerin Victoria Luiza Barros die Top-Favoritin, bevor sie im Endspiel die gleichaltrige Russin Kristina Liutova glatt mit 6:4, 6:1 besiegen konnte.

Mit dem Erfolg beim ITF-Turnier der Kategorie J500 treten Boogaard und Sun in große Fußstapfen. Bereits Spieler wie Björn Borg, John McEnroe, Ivan Lendl, Jim Courier, Roger Federer, Andy Roddick und Dominic Thiem, sowie Spielerinnen wie Chris Evert, Gabriela Sabatini, Caroline Wozniacki, Bianca Andreescu und Coco Gauff konnten in der Vergangenheit den unter-18-Wettbewerb in Florida für sich entscheiden.