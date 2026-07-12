Wimbledon: Jordan Lee holt Juniorentitel gegen Cruz Hewitt

Der US-Amerikaner Jordan Lee hat die Juniorenkonkurrenz in Wimbledon für sich entschieden.

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zuletzt bearbeitet: 12.07.2026, 17:09 Uhr

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Der 16-jährige Lee gewann gegen Cruz Hewitt mit 4:6, 6:4 und 7:5. Hewitt verpasste es damit, seinem Vater Lleyton nachzufolgen: Der hatte 2002 das Herrenturnier für sich entschieden und saß auch heute in der Box.

Lee jedoch, aus der Qualifkation gekommen, drehte einen 2:4-Rückstand im dritten Satz noch zum Sieg.

Bei den Juniorinnen hatte sich Anna Pushkareva bereits gestern den Titel mit einem 5:7, 6:3, 6:4 gegen die topgesetzte Xinran Sun gesichert.