Maja Chwalinska: Der Überraschungseffekt hat mal wieder zugeschlagen

Mit Maja Chwalinska gewann das WTA-1000er-Turnier in Wuhan und überraschte damit die Tenniswelt. Doch genau genommen ist es eine Bestätigung der Überraschung in Paris.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.10.2026, 07:34 Uhr

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© Getty Images Sonay Kartal und Maja Chwalinska spielten in Wuhan das Endspiel gegeneinander.

“ich habe noch nicht realisiert, dass ich gewonnen habe”, sagte Maja Chwanlinska nach ihrem Triumph im Endspiel gegen Sonay Kartal beim WTA-1000er-Turnier in Wuhan in der Pressekonferenz. Sichtlich überwältigt von der Situation gab die Polin dann aber doch zu, dass dieser Erfolg “sehr süß schmeckt”. Sicherlich auch in der Hinsicht, dass Chwalinska der Welt gezeigt hat, dass ihr mit auch dauerhaft gerechnet werden muss.

Denn nach ihrem überraschenden French-Open-Finaleinzug, der ihr als Qualifikantin gelang,wurde die 24-Jährige bereits wieder von vielen Beobachtern abgeschrieben. Sportlich lief es seitdem gar nicht. Ende September spielte sich Chwalinska ins Halbfinale beim 500er-Turnier in Singapur. Neben den drei dortigen Siegen gab es nach den French Open nur einen weiteren Matcherfolg.

Chwanlinska betrat bei den French Open die große Bühne

In Wuhan legte Chwalinska auf dem Papier den sogar noch besseren Ritt hin als im Stade Roland Garros. Mit ihrem Halbfinalerfolg gegen landsfrau Iga Swiatek und zuvor gegen Iva Jovic siegte die neue Nummer elf der Welt gegen zwei Kontrahentinnen, die zu den zehn topgesetzten Spielerinnen im Turnier gehörten. Beide Partien gewann Chwalinska in zwei Sätzen.

In Paris traf Chwalinska erst im Endspiel mit der späteren Siegerin Mirra Andreeva erstmals auf eine Gegnerin, die zu den topgesetzten Akteurinnen gehörte. Die Überraschungsfinalistin unterlag deutlich in zwei Sätzen. Einen Vorwurf machte Chwalinska niemand, die erstmal auf der großen Bühne bestehen sollte. Die Erfahrung von ihrem großen Lauf half der jetzigen Wuhan-Coup.

“Das war sehr schwer für mich, denn ich habe sehr hart gearbeitet”, äußerte sich Chwalinska zu den letzten Monaten. “Nach den French Open habe ich mich fantastisch gefühlt, aber es folgten viele harte Momente.” Die Titelträgerin des letzten 1000er-Events des Jahres vernahm auch selbst, dass viele Kritiker sehr hart mit ihr ins Gericht gingen. Diese Stimmen sollten nun vorerst verstummen. So hat das Jahr 2026 einen runden Abschluss für die Polin.

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