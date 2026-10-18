WTA: Maja Chwalinska gewinnt Überraschungsfinale in Wuhan

Maja Chwalinska, Überraschungsfinalistin der French Open in diesem Jahr, hat sich den ersten Turniersieg ihrer Karriere gesichert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.10.2026, 15:35 Uhr

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© Getty Images Maja Chwalinska hat das 1000er-Turnier in Wuhan gewonnen

Die 25-Jährige gewann beim hochdotierten 1000er Event im chinesischen Wuhan das Endspiel gegen die Britin Sonay Kartal mit 2:6, 6:4, 6:2. Chwalinska kassiert für ihren Erfolg 665.000 Dollar Preisgeld und klettert in der Weltrangliste am Montag von Platz 22 auf Rang elf.

Einen noch größeren Sprung macht Kartal, die von Platz 170 ins Turnier gestartet war. Die 24-Jährige war wegen eines Ermüdungsbruchs an der Wirbelsäule über Monate außer Gefecht gesetzt und spielte in Wuhan erst ihr zweites Turnier seit dem Comeback. Am Montag wird sie auf Platz 50 geführt.

Chwalinska war der große Durchbruch im Frühsommer in Roland Garros gelungen, danach lief allerdings nicht mehr viel bei ihr zusammen. Erst Ende September in Singapur erreichte sie wieder ein Halbfinale, scheiterte aber zuletzt in Peking wieder in Runde eins. Der Turniersieg in Wuhan kommt daher ähnlich aus dem Nichts wie ihr Finaleinzug im Juni in Paris.