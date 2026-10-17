"Auf geistige und körperliche Gesundheit konzentrieren": Eva Lys beendet Saison vorzeitig

Eva Lys wird kein weiteres Match auf der WTA Tour in diesem Jahr bestreiten. In einem Statement verkündete Lys ihre Entscheidung und gab verschiedene Aspekte als Begründung an.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 17.10.2026, 19:10 Uhr

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© Getty Images Eva Lys beendet das Tennisjahr 2026 vorzeitig.

Auf weitere Auftritte von Eva Lys im Tennisjahr 2026 müssen die Fans verzichten. Wie die 24-Jährige in einem Statement in den Sozialen Netzwerken bekanntgab, ist die noch laufende Saison für die Hamburgerin bereits vorzeitig beendet. Diesen Entschluss fasste Eva Lys auf Grund verschiedener Faktoren: “Ich wollte Euch mitteilen, dass ich mich entschieden habe meine Saison vorzeitig zu beenden, um mich auf meine gesitige und körperliche Gesundheit zu konzentrieren.”

Den Aspekt der mentalen Gesundheit begründete Lys mit dem Saisonverlauf, der enttäuschend verlief. Als Nummer 39 der WTA-Weltrangliste ging Eva Lys in die Saison, beendet das Jahr mit nur acht Siegen auf der WTA Tour allerdings außerhalb der Top 100 (aktuell Platz 136). “Ich bin ich mit hohen Erwartungen, und großen Zielen in diese Saison gestartet. Dieses Jahr verlief nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte”, fasste Lys die letzten Monate zusammen und erwähnte zudem, dass sie weiterhin an ihre Fähigkeiten glaubt.

Eva Lys leidet unter Arthritis-Erkrankung

Doch auch körperlich hat Eva Lys eine große Herausforderung zu meistern. Die zwischenzeitlich beste deutsche Tennisspielerin im Ranking hat mit einer Arthritis zu kämpfen. Laut Lys ist die chronische Krankheit schwer behandelbar und beeinflusst damit natürlich die Leistungsfähigkeit der deutschen Tennishoffnung. Eine neue Behandlungsform wird seit einiger Zeit ausprobiert, wird jedoch noch Zeit benötigen.

Es ist also nur verständlich, dass Lys das zurückliegende Jahr als eines der “härtesten Jahr meines Lebens” bezeichnet. Das spiegeln auch die Ergebnisse deutlich wieder. Bei den French Open und den US Open schaffte Lys den Sprung in die zweite Runde, in Melbourne und Wimbledon folgte das Aus jeweils in Runde eins. Im kompletten Jahr gelangen Lys keine zwei Siege in Folge in einem Hauptfeldmatch der WTA Tour.

Australian Open 2025 als Durchbruch

Der derzeitige Nachteil könnte im kommenden Jahr nun wieder zu einem Vorteil werden. Denn Eva Lys wird bei keinem Event viele Punkte zu verteidigen haben. Dafür ist auf Grund des Rankings natürlich der Weg in die Hauptfelder der großen Events über die Qualifikationen besonders schwierig. Zumindest hat Eva Lys mit den Qualifikationen bereits gute Erfahrungen gemacht.

Denn im Jahr 2025 gelang Eva Lys als Lucky Loserin der Durchbruch bei den Australien Open. Trotz der Niederlage im Qualifikationsfinale, spielte sich die auch international gefragte Lys bis in das Achtelfinale des Turniers. Das gelang zuvor keiner Lucky Loserin bei dem Grand-Slam-Event in Down Under. Gegen eine Wiederholung hätte die Deutsche sicherlich keine Einwände.