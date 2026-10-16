Trennung nach fast vier Jahren: Paula Badosa und Pol Toledo beenden Zusammenarbeit

Für Paula Badosa endet das Jahr 2026 mit der Suche nach einem neuen Coach. Mit Pol Toledo wird die Spanierin die gemeinsame Zusammenarbeit nach fast vier Jahren beenden.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.10.2026, 11:09 Uhr

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© Getty Images Pol Toledo wird sich in Zukunft nicht mehr aus der Box von Paula Badosa lehnen.

Paula Badosa ist nach langer Zeit wieder auf der Suche nach einem neuen Coach. Diese Nachricht hat ihr bisheriger Übungsleiter Pol Toledo in den Sozialen Netzwerken bekanntgegeben. Die Zusammenarbeit der beiden Spanier endet damit nach fast vier Jahren.

Das ist für das schnelllebige Tennisbusiness eine durchaus bemerkenswert lange Zeit. Zumal andere Profis oftmals nicht länger als ein Jahr an einem Coach festhalten. Toledo stieß im Februar 2023 zum Team von Badosa und begleitete seine Landsfrau anschließend durch eine zunächst verletzungsgeplagte Zeit. Nach dem Wimbledon-Turnier im selben Jahr konnte Badosa auf Grund von Rückenbeschwerden kein weiteres Turnier mehr spielen und musste die Saison bereits beenden.

Rückkehr in Top Ten im Jahr 2025

Mit Toledo schaffte es Paula Badosa zurück in die Weltspitze. Zu den größten gemeinsamen Erfolgen zählt auch das beste Grand-Slam-Ergebnis Badosas mit dem Erreichen des Halbfinals bei den Australian Open 2025 und der anschließenden Rückkehr unter die besten zehn Spielerinnen der Welt. Gemeinsam sprang 2024 mit dem Titel in Washington allerdings nur eine Trophäe auf der WTA Tour in den letzten vier Spielzeiten heraus.

Eine Trennung nach dieser Saison scheint ein sinnvoller Schritt zu sein, denn das Jahr 2026 hatte für Paula Badosa nur selten positive Momente übrig. Die im Januar als Nummer 25 der WTA-Weltrangliste gestartete 28-Jährige fiel im Sommer zwischenzeitlich bis auf Rang 142 zurück. Durch einen Challenger-Titel im Juli und weitere gute Ergebnisse bei kleineren WTA-Events ging es zuletzt zumindest wieder auf Rang 58 hoch.

Toledo dankt Badosa für “diese Möglichekeit”

Toledo bezeichnete die Zusammenarbeit in seinem Statement als „Reise der harten Arbeit“ und lobte seine Spielerin zum Abschied: „Ich werde immer schätzen, was wir voneinander gelernt haben. Danke Paula, dass Du mir diese Möglichkeit gegeben hast."

Neben Paula Badosa auf Coachingsuche ist also damit auch der 31-Jährige auf dem Markt, um eine weitere Spielerin oder einen Spieler auf dem Weg in die Weltspitze zu unterstützen. Mit seiner erfolgreichen Arbeit in den letzten Jahren dürften die Anfragen schnell kommen.