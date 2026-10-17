WTA Wuhan: Chwalinska und Kartal verabreden sich zum Sensationsfinale

Maja Chwalisnka und Sonay Kartal haben sich sensationell für das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Wuhan qualifiziert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.10.2026, 16:08 Uhr

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© Getty Images Maja Chwalinska hat gegen Landsfrau Iga Swiatek überrascht

Natürlich: Maja Chwalinska hat in diesem Jahr schon ein herausragendes Turnier in Roland-Garros hingelegt, wo sie sich erst im Finale Mirra Andreeva geschlagen geben musste. Dass die Polin aber auch auf Hartplatz so durchstartet wie aktuell in Wuhan, damit war nicht unbedingt zu rechnen.

Zumal Chwalinska im Halbfinale mit Iga Swiatek die am höchsten gesetzte verbliebene Spielerin im Tableau bearbeiten musste. Die beiden Polinnen kennen sich ja bestens, haben als Juniorinnen bei den Majors für Furore gesorgt, auf WTA-Ebene waren sie sich aber nur einmal begegnet. Beim zweiten Treffen im Halbfinale in Wuhan behielt am heutigen Samstag Chwalinska mit 7:5 und 6:1 die Oberhand.

Mindestens ebenso überraschend hat Sonay Kartal ihr erstes Endspiel bei einem 1000er erreicht. Die Britin setzte sich in einer engen Partie gegen Jelena Ostapenko mit 7:6 (8) und 7:6 (5) durch.

Hier das Einzel-Tableau in Wuhan