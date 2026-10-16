WTA Wuhan: Iga Swiatek siegt souverän gegen Sabalenka-Bezwingerin Ann Li

Iga Swiatek steht im Halbfinale des WTA-1000er-Turnier in Wuhan. Die Polin siegte gegen Ann Li mit 6:4 und 6:1. Im Halbfinale wartet nun eine Landsfrau.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2026, 15:09 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek setzte sich gegen Sabalenka-Bezwingerin Ann Li durch.

Iga Swiatek war vor ihrem Viertelfinalduell gegen Ann Lin im chinesischen Wuhan gewarnt. Denn die US-Amerikanerin nahm in der zweiten Runde mit Aryna Sabalenka die topgesetzte Spielerin aus dem Turnier.

Für entsprechende Erleichterung dürfte der Start in das Match bei Iga Swiatek gesorgt haben. Die Weltranglistenneunte schaffte mit dem ersten Spiel der Partie das Break und nutzte den Rückenwind für einen souveränen Auftritt, ohne sich dabei weiter absetzetn zu können. Erst beim Servieren zum Satzgewinn konnte sich Ann Li mit den ersten drei Möglichkeiten Hoffnung auf ein Break machen. Doch Swiatek blieb in den Drucksituationen stabil und wehrte alle drei Chancen ab.

Iga Swiatek dominiert im zweiten Satz

Der zweite Durchgang begann dann als Blaupause des ersten Satzes. Erneut gelang Swiatek mit dem Break die direkte Führung. Ann Li gab ihren Aufschlag zum 1:4 erneut ab und sorgte damit für die Vorentscheidung in der Partie, denn Iga Swiatek gewann auch die folgenden beiden Spiele und feierte nach 1:35 Stunde den hochverdienten Einzug in die Runde der letzten vier Spielerinnen beim letzten 1000er-Event des Jahres auf der WTA Tour.

Im Halbfinale wartet auf Iga Swiatek nun ein Duell mit einer Landsfrau, die erstmals bei einem 1000er-Event diese Runde erreicht hat. Denn vor dem Duell zwischen Swiatek und Li siegte Maja Chwalinska gegen Maria Sakkari in drei Sätzen. Nach einer Machtdemonstration von Chwalinska im ersten Satz, glich Sakkari die Partie aus. Doch im dritten Durchgang behielt die Polin knapp die Oberhand und siegte mit 6:0, 3:6 und 7:5.

Das zweite Halbfinale bestreiten am Samstag die Britin Sonay Kartal, die gegen Elina Svitolina siegte, und Jelena Ostapenko aus Lettland, die Diana Shnaider im ersten Viertelfinale an diesem Tag bezwingen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Wuhan