Naomi Osaka: "Hatte das Gefühl, das Erreichte ist nicht gut genug"

Seit über fünf Jahren wartet Naomi Osaka auf eine Rückkehr in die Top Ten. Die Erfolge der Vergangenheit sind für die Japanerin aus heutiger Sicht weniger eine Last als in früheren Jahren, wie sie an ihrem Geburtstag verraten hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2026, 09:27 Uhr

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© Getty Images Naomi Osaka kann mit ihren zurückliegenden großen Erfolg heute besser umgehen.

Naomi Osaka steht bei jedem ihrer Auftritte besonders im Fokus. Die ehemalige Weltranglistenerste und vierfache Grand-Slam-Siegerin kann schon längere Zeit nicht mehr an die ganz großen sportlichen Erfolge anknüpfen. Das machte auch der Japanerin zu schaffen, wie sie in einem Statement an ihren 29. Geburtstags verraten hat.

An ihrem Ehrentag am vergangenen Freitag richtete Osaka einige Worte an ihre Anhänger, die eine besondere Emotionalität in ihren Geburtstagen offenlegte. “Ich bin unglaublich dankbar für mein Leben. Jeden Tag mit Zielen und Träumen aufzuwachen und zu wissen, dass meine Familie und meine Freunde gesund und glücklich sind – ich glaube nicht, dass ich mir noch viel mehr wünschen könnte”, schrieb Osaka.

Osaka 2026 durchgehend in Top 20

Doch der Tennisweltstar verlor auch einige Worte über ihre Vergangenheit, mit der sie nach eigener Aussage heute deutlich besser umgehen kann: “Früher dachte ich immer, ich würde hinterherhinken. Wenn ich auf frühere Jahre zurückblicke, hatte ich das Gefühl, dass alles, was ich erreicht hatte, nicht gut genug war und dass ich immer noch mehr leisten müsste.”

Erst jetzt verstehe Osaka, dass sie alle Fähigkeiten besitze um aus diesem “Käfig” auszubrechen, in dem sie sich “einst gefangen fühlte”. Dass Osaka dem entsprungen ist, bewies die aktuelle Nummer 17 der Weltrangliste im Herbst 2025 mit dem Halbfinaleinzug bei den US Open. In diesem Jahr festigte Osaka ihr Ranking in den Top 20. Das ganze Jahr über stand sie zwischen Platz zehn und 20. Das Viertelfinale in Wimbledon war das beste Grand-Slam-Ergebnis in diesem Jahr.

Für das kommende Jahr dürfte eine Rückkehr in die Top Ten als logisches Ziel auf der To-Do-Liste von Naomi Osaka stehen. Dort stand die 29-Jährige zuletzt im September des Jahres 2021. Im selben Jahr gewann Osaka bei den Australian Open ihren letzten Grand-Slam-Titel.