Mehr Schaukämpfe? Rafael Nadal ist auf den Geschmack gekommen

Nach einem prominent besetzten Turnier anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Rafa Nadal Academy hat sich der 22-malige Grand-Slam-Champion offen für mehr Schaukämpfe gezeigt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.10.2026, 00:33 Uhr

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© Getty Images So wird Rafael Nadal auf einem Court wohl nicht mehr jubeln

Wer die Dokumentation über Rafael Nadal gesehen hat, der weiß: Dem spanischen Großmeister geht insofern nichts leicht von der Hand, weil der Körper seit vielen Jahren eigentlich gar nicht mehr mitspielt. Und Nadal sich buchstäblich von Match zu Match gequält hat, Natürlich auch, weil er seine Kunst sehr ernst nimmt. Das heißt: Auch wenn es sich „nur“ um einen Schaukampf handelt, bereitet sich Rafael Nadal so darauf vor, als würde er ein reguläres ATP-Turnier spielen. Wie etwa für das vergangene Wochenende, als in der Rafa Nadal Academy das zehnjährige Bestehen zelebriert wurde.

Mit Ex-Größen wie Andy Murray, Dominic Thiem, Marat Sahin oder auch Fabio Fognini und Carlos Moya, der ja der letzet Coach von Rafa während dessen Karriere war. Das Ergebnis war Nebensache, aber natürlich hat es der Stimmung keinen Abbruch getan, dass das Team des Gastgebers letztlich als Sieger aus der großen Sause hervorgegangen ist.

Nadal beschwört Vorbereitung auf Schaukämpfe

Offenbar haben die Matches aber so viel Spaß gemacht, dass Nadal sich vorstellen kann, in Zukunft wieder öfter auf dem Court zu stehen. Das werde man mit der Zeit sehen, erklärte Nadal zunächst eher zurückhaltend. Um dann aber nachzulegen. „Ich glaube, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt mehr Exhibition spielen werde. Ich würde das gerne machen, obwohl die ganze Vorbereitung ziemlich anstrengend ist.“

Und wieder: „Wenn man einen Schaukampf bestreitet, dann muss man sich auch darauf vorbereiten. Ich hoffe, dass mir das mein Körper dann auch erlaubt.“ Im Moment genöße er es aber, einfach sein normales Leben zu leben, schloss Nadal.