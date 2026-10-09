Nach "bester Woche des Jahres": Novak Djokovic lobt Jannik Sinner

Novak Djokovic ist nach dem Triumph in Peking mit viel Selbstvertrauen zum ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai gereist. Dort äußerte sich der 39-Jährige auch zum Saisonende von Jannik Sinner.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.10.2026, 20:40 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic schlägt am Donnerstag erstmals in Shanghai auf

Das vorzeitige Saisonende von Jannik Sinner ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai omnipräsent. “Ich bin mir sicher, dass er gemeinsam mit seinem Team kluge Entscheidungen trifft”, sagte Novak Djokovic vor seinem ersten Auftritt in der chinesischen Metropole über die Entscheidung des Südtirolers. “Der Tennissport vermisst ihn auf jeden Fall.”

Selbst habe er mit Sinner seit dessen Verletzung keinen Kontakt mehr gehabt, so Djokovic: “Ich werde mich mal bei ihm melden, um zu fragen, wie es ihm geht.” Der Weltranglistenerste aus Italien konnte seit seinem Triumph in Wimbledon wegen anhaltender Knieprobleme kein Turnier mehr bestreiten und zog am Dienstag einen Schlussstrich unter die laufende Saison.

“Ich weiß, wie schwer es ist, so ein Comeback zu schaffen”, meinte Djokovic. Vor allem die mentale Komponente dürfe nicht unterschätzt werden, insbesondere nach Problemen am Knie. Schließlich werde dieses bei jeder Bewegung auf dem Court benötigt. In diesem Zusammenhang lobte der 39-Jährige Sinners Aussage, die Entscheidung mit Blick auf seine langfristige Karriere getroffen zu haben: “Das ist clever.”

Djokovic: “Phänomenale Woche in Peking”

Selbst befindet sich Djokovic längst im Spätherbst seiner Karriere. Dass mit ihm trotzdem nach wie vor zu rechnen ist, stellte er unlängst mit seinem Turniersieg in Peking unter Beweis. “Es war eine phänomenale Woche für mich in Peking, ohne Zweifel die beste Woche dieses Jahres”, sagte der langjährige Weltranglistenerste, der in Chinas Hauptstadt auf dem Weg zum Titel Alexander Zverev, Daniil Medvedev und Alex de Minaur schlug.

“Ich versuche, in Shanghai daran anzuknüpfen, das Selbstvertrauen zu nutzen und hoffentlich wieder weit in diesem Turnier zu kommen - einem weiteren Turnier in China, bei dem ich in meiner Karriere schon sehr gut abgeschnitten habe.” In Shanghai ist der Serbe, den zum Auftakt mit der Partie gegen Hubert Hurkacz eine knifflige Aufgabe erwartet, mit vier Titeln Rekordchampion.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai