ATP Masters Shanghai: Ist Hurkacz endlich bereit für Djokovic?

Novak Djokovic kennt seinen ersten Gegner beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai. Der frisch gekürte Peking-Champion eröffnet gegen Hubert Hurkacz. Gegen den er noch nie verloren hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.10.2026, 16:59 Uhr

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© Getty Images Hubert Hurkacz und Novak Djokovic bei den ATP Finals 2023

Gemäß des Geschwindigkeits-Indexes der ATP wird in Shanghai auf einem der schnellsten Beläge überhaupt gespielt. Lediglich in Cincinnati sind die Bälle ähnlich schnell unterwegs. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders, als der Rasen bei den betreffenden Turnieren diesen Namen auch noch tatsächlich verdiente (dass dabei oft auch unansehnliche Aufschlagfestspiele zustande gekommen sind, ist natürlich unbestritten).

Novak Djokovic kann natürlich da wie dort spielen, die Frage ist nur, ob das sein Körper auch so sieht. Zuletzt in Peking sah das vor allem im Viertelfinale gegen Alexander Zverev prächtig aus, danach musste Djokovic ja weder gegen Daniil Medvedev noch gegen Alex de Minaur sein gesamtes Nenngeld ausspielen. Die TV-Bilder haben derweil gezeigt: Es war frisch in der chinesischen Hauptstadt. Und je kälter, umso langsamer das Tempo.

Hurkacz gegen Djokovic noch sieglos

Das wird nun in Shanghai eben anders werden. Und da ist der erste Gegner von Djokovic durchaus ein interessanter Kandidat: Denn mit seinem Aufschlag kann Hubert Hurkacz auf schnellem Geläuf fast alle Gegner quälen. Zum Auftakt gegen James Duckworth donnerte Hurkacz gleich mal 19 Asse ins Feld.

Auf das Head-to-Head gegen den 25-maligen Grand-Slam-Champion sollte Hubert Hurkacz aber besser nicht schauen: Da steht es nämlich 8:0 für Djokovic. Und die Hoffnung, dass es der serbische Großmeister in Shanghai ein bisschen lockerer angeht, darf Hurkacz wohl auch nicht hegen. Schließlich möchte sich Novak Djokovic in diesem Jahr doch noch um einen Platz bei den ATP Finals in Turin bewerben. Da zählt jeder ATP-Punkt. Und in Shanghai gibt es deren bestenfalls 1.000.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai