Novak Djokovic: "Ich sehe mich in der Zukunft als Coach"

Novak Djokovic kann sich gut vorstellen, nach seiner aktiven Laufbahn als Trainer aktiv zu werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.11.2021, 18:35 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic kann sich eine Tätigkeit als Trainer durchaus vorstellen

Derzeit dominiert Novak Djokovic den Tennissport noch als Aktiver auf dem Platz - doch schon in nicht allzu ferner Zukunft könnte der Serbe seine Expertise auch abseits des Courts einbringen. Das kündigte der 20-fache Grand-Slam-Sieger nach seinem Triumph in Paris-Bercy zumindest gegenüber serbischen Medienvertretern an.

"Ja, ich sehe mich in der Zukunft als Trainer. Ich liebe diesen Sport wirklich. Ich liebe ihn nicht nur, wenn ich gewinne. Nein, ich liebe ihn, wenn ich mit meinen Kindern auf dem Platz stehe, wenn ich ihn mir live oder im Fernsehen ansehe und wenn ich versuche, meine Erfahrung und mein Wissen an die Nachwuchsspieler im Novak Tennis Centre weiterzugeben, für das ich mich sehr engagiere", sagte der 34-Jährige im Anschluss an seinen 37. Sieg auf ATP-Masters-1000-Ebene.

Es sei für ihn beinahe selbstverständlich, seine Expertise an andere Tennisspieler weiterzugeben: "Wissen kann ein Fluch sein, wenn man es nicht nutzt. Was ist sonst der Sinn? Ich meine, sicher, ich profitiere davon, aber was werde ich danach damit machen - es mit ins Grab nehmen, um zu sagen 'ja, ich war der Beste'? Nein, ich möchte, dass andere Informationen über meinen Werdegang, meine Philosophie, meinen Ansatz, meine Arbeitsmethode etc. erhalten."

Becker und Agassi trainierten Djokovic

Djokovic selbst baute in seiner eigenen Karriere immer wieder auf die Unterstützung ehemaliger Spieler. So engagierte der Weltranglistenerste unter anderem Boris Becker und Andre Agassi, derzeit arbeitet er mit Goran Ivanisevic zusammen - und obwohl der Serbe auf dem Tennisplatz noch viel vorhat, bereitet er sich bereits jetzt auf das Leben nach der aktiven Laufbahn vor.

"Es ist nie zu spät, aber es ist auch nie zu früh. Für mich ist es im Leben logisch, alles, was ich gelernt und erreicht habe, weiterzugeben. Ich sehe mich in der Zukunft in verschiedenen Rollen und würde mich gerne auch als Trainer weiterentwickeln", meinte Djokovic. Zunächst einmal stehen für ihn im Jahr 2021 aber noch zwei Highlights auf dem Programm: In der kommenden Woche peilt der 34-Jährige seinen sechsten Titel bei den ATP Finals an, ehe er mit Serben erneut die Davis-Cup-Trophäe gewinnen möchte.