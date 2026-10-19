WTA Ningbo: Fernandez, Cirstea und Eala meistern Auftakthürde

Mit einem hartumkämpften Dreisatz-Erfolg gegen Elise Mertens ist die ehemalige US-Open-Finalistin Leylah Fernandez in das WTA-500-Turnier in Ningbo gestartet. Während Sorana Cirstea die Eala-Bezwingerin von Wuhan, Han Shi, bezwingen konnte, entledigte sich die Filipina diesmal souverän der Französin Diane Parry.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.10.2026, 16:32 Uhr

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© Getty Images Mit einer kämpferisch starken Leistung konnte Leylah Fernandez beim WTA-Turnier in Ningbo die Auftakthürde Elise Mertens meistern.

Zum Auftakt auf dem Center Court bekamen die Zuschauer beim WTA-500-Turnier in Ningbo einen knapp dreistündigen Kampf geboten. Nachdem die Belgierin Elise Mertens den ersten Durchgang mit ihrem soliden Spiel gegen Leylah Fernandez klar beherrschte, fand die ehemalige US-Open-Finalistin aus Kanada immer besser zu ihrem aggressiven Spiel und konnte der Partie mit 2:6, 6:3, 7:5 noch eine Wendung geben. In der Runde der letzten 16 trifft die 24-Jährige auf Aliaksandra Sasnovich, die sich in zwei Sätzen gegen die für Australien startende Daria Kasatkina behaupten konnte.

Weiterhin ihr bestes Tennis bietet die Rumänin Sorana Cirstea, die am Ende der Saison ihre Karriere beenden wird. Gegen die chinesische Qualifikantin Han Shi, die in der vergangenen Woche als Nr. 217 der Weltrangliste in der Auftakt-Runde beim 1000er-Event in Wuhan die Top-20-Spielerin Alexandra Eala bezwingen konnte, hatte die Nr. 17 der Welt die Partie vom Start weg im Griff und buchte das Achtelfinal-Ticket nach 65 Minuten mit 6:3, 6:2. In der nächsten Runde sieht sich die 36-Jährige als Nr. 8 des Turniers entweder der US-Amerikanerin Alycia Parks oder Sara Bejlek aus Tschechien gegenüber.

Ihre kleine sportliche Delle konnte die 21-jährige Eala überwinden. Gegen die ehemalige Weltranglistenerste bei den Juniorinnen, Diane Parry aus Frankreich, konnte die Filipina nach dem enttäuschenden Aus im Halbfinale der Asien-Spiele und zwei WTA-Auftaktpleiten in Folge ihre Erstrunden-Begegnung für sich verbuchen. Nach ausgeglichenem Beginn sicherte sich die Linkshänderin drei Spiele in Folge zum Gewinn des ersten Durchgangs. Mit dem Momentum im Rücken sollte die Washington-Siegerin nur noch ein Game abgeben, ehe sie nach 67 Minuten mit 6:3, 6:1 triumphieren konnte. In Achtelfinale wartet entweder mit der an Nr. 6 gesetzten Diana Shnaider oder Yulia Putintseva aus Kasachstan wohl eine deutlich unangenehmere Aufgabe.

Angeführt wird das 500er-Event in der ostchinesischen Küstenstadt von Elena Rybakina, Iga Swiatek, Marta Kostyuk und Iva Jovic, die mit einem Freilos in das Turnier starten.

Hier das Einzel-Tableau aus Ningbo