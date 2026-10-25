WTA Ningbo: Rybakina-Statement mit Finalsieg über Fernandez

Nach dem bislang erfolglosen Auftakt des Asien-Swings aufgrund einer Fußverletzung meldete sich Elena Rybakina beim WTA-500-Turnier in Ningbo erfolgreich zurück und erspielte sich mit einem Statement-Sieg im Finale gegen Leylah Fernandez ihren vierten Saisontitel.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.10.2026, 11:57 Uhr

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© Getty Images Nach ihrer verletzungsbedingten Absage von Wuhan feierte Elena Rybakina mit ihrem Titelgewinn in Ningbo ein starkes Comeback.

Mit Fragezeichen wurde der Turnierstart von Elena Rybakina beim WTA-Turnier in Ningbo beäugt, schließlich kämpfte die zweifache Saison-Grand-Slam-Siegerin bereits im Vorfeld ihres Triumphes bei den US Open mit einer Fußverletzung, kassierte beim Start des Asien-Swings in Peking eine überraschende Auftakt-Niederlage gegen die damalige Weltranglisten-118. Alina Charaeva und musste ihren Start beim 1000er-Event in Wuhan sogar komplett absagen.

Im Verlauf des 500er-Events in der ostchinesischen Küstenstadt spielte sich die topgesetzte Kasachin jedoch immer besser in Form und schaffte, bei nur einem abgegebenen Satz, den Einzug ins Endspiel. Gespannt war auch zu erwarten, wie frisch ihre Gegnerin Leylah Fernandez im Finale antreten würde, schließlich musste die Kanadierin in ihren vier Matches dreimal über die volle Distanz gehen.

Vom Start weg demonstrierte Fernandez wieder einmal ihre läuferischen Qualitäten und konnte die Anfangsphase offenhalten. Im weiteren Verlauf jedoch dominierte Rybakina nach einem Weckruf mit zwei abgewehrten Breakbällen in ihrem ersten Aufschlagspiel immer deutlicher mit ihren starken Aufschlägen und den druckvollen Grundschlägen. Mit einer erfolgreichen Netzattacke sicherte sich die 27-Jährige das erste Break zur 3:2-Führung und überließ ihrer 24-jährigen Gegnerin bis zum Satzende keinen Spielgewinn mehr.

Auch im zweiten Akt blieb Rybakina weiterhin am Drücker und sicherte sich im dritten Spiel erneut das Service ihrer Gegnerin. Nachdem die Weltranglistenerste anschließend zwei Break-Möglichkeiten ihrer linkshändigen Gegnerin vereiteln konnte, war sie nicht mehr zu stoppen. Als der dreifachen Majorsiegerin ein weiteres Break gelang, servierte sie zum Matchgewinn und besiegelte mit einem Vorhand-Gewinnschlag die Linie entlang den 6:2, 6:2-Erfolg nach 76 Minuten.

Damit feierte Rybakina mit dem Erfolg in Ningbo den vierten Titelgewinn der Saison und setzte damit ein Ausrufezeichen in Richtung der WTA Finals in Indian Wells. Ob die Kasachin davor noch in Tokio antreten wird, wo sie nach einem Freilos entweder auf ihre Landsfrau Yulia Putintseva oder die Griechin Maria Sakkari treffen würde, wird wohl das Befinden ihren Fußes entscheiden.

Hier das Einzel-Tableau aus Ningbo