WTA Osaka: Siniakova triumphiert im Finale – diesmal allein!

Die Tschechin Katerina Siniakova besiegte im Endspiel des WTA-250-Turniers in Osaka die US-Amerikanerin Ashlyn Krueger in zwei Sätzen und feierte damit neben ihren sieben hochkarätigen Siegestrophäen im Doppel ihren ersten Saison-Titel im Einzel.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.10.2026, 08:00 Uhr

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© Getty Images Nach sieben Saison-Titeln im Doppel konnte Katerina Siniakova auch ihre erste Trophäe im Einzel einfahren.

Die Trophäensammlung von Katerina Siniakova in dieser Saison im Doppel lässt kaum Wünsche offen. Neben den beiden Major-Trophäen bei den French Open und US Open sammelte die Tschechin auf der WTA-Tour vier Titelgewinne auf 1000er-Ebene und einen auf 500er-Level ein. Dennoch schickte sich die Nr. 1 der Doppel-Weltrangliste im japanischen Osaka an, dieses Portfolio auch um ein edles Stück im Einzel-Wettbewerb zu erweitern.

Und so spielte sich die aktuelle Nr. 86 im Einzel-Ranking beim 250er-Event ins Endspiel, wo sie jedoch auf Ashlyn Krueger traf, die 2023 ihren bislang einzigen Titel auf WTA-Ebene an Ort und Stelle erringen konnte.

Doch von Standort-Vorteil für die US-Amerikanerin war nicht viel zu spüren. Vom Start weg verteilte Siniakova die Bälle und ließ ihre 22-jährige Gegnerin nicht ins Spiel kommen. Nach dem frühen Break im ersten Game ließ sie Krueger zwar bei deren nächstem Aufschlagspiel einmal anschreiben und musste im ersten Satz eine Breakchance abwehren, ehe sie den ersten Durchgang ohne weiteren Spielverlust eintüten konnte.

Nachdem Siniakova im ersten Spiel des ersten Durchgangs eine Break-Möglichkeit von Krueger vereiteln musste, übernahm sie wieder voll das Zepter, überließ ihrer Gegner im zweiten Satz keinen Spielgewinn und bekam den 6:1, 6:0-Erfolg nach 64 Minuten per Doppelfehler serviert.

Mit ihrem vierten WTA-Titel im Einzel, dem ersten seit 2023, klettert die 30-Jährige um mehr als 30 Positionen in der Weltrangliste und wird dadurch als ehemalige Nr. 27 der Welt wieder in die Top 50 zurückkehren.

Hier das Einzel-Tableau aus Osaka