WTA Peking: Andreeva gewinnt russisches Duell mit Alexandrova und steht im Halbfinale

Mirra Andreeva ist mit einem letztlich hart erkämpften 7:6 (4) und 7:6 (3) ins Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking eingezogen. Dort geht es morgen gegen eine Überraschungsfrau: Nikola Bartunkova nämlich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.10.2026, 15:17 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva hat beste Aussichten auf den Titel in Peking

Warum einfach, wenn man nicht auch noch eine kleine Extraschleife drehen kann? Das wird sich Mirra Andreeva womöglich gedacht haben, nachdem sie eine komfortable Break-Führung im zweiten Satz ihres Viertelfinales in Peking gegen Ekaterina Alexandrova fast noch aus der Hand gegeben hat. Nach 113 Spielminuten hieß es aber 7:6 (4) und 7:6 (3) für Andreeva, die in diesem Jahr ja in Roland-Garros ihren ersten Major-Titel holen konnte.

In der Vorschlussrunde trifft der Schützling von Conchita Martinez übermorgen überraschend auf Nikola Bartunkova. Die 20-jährige Tschechin, die in Runde drei von Peking gegen Aryna Sabalenka gewinnen konnte, gewann gegen ihre Landsfrau Karolina Muchova erstaunlich glatt mit 6:3 und 6:0.

Die beiden anderen Halbfinal-Plätze werden erst am Freitag ausgespielt. Da liegen die Hoffnungen der einheimischen Fans auf Quinwen Zheng, die gegen Elina Svitolina ran muss. Und dann trifft auch noch Elise Mertens auf Iga Swiatek. Mertens hatte gestern ja Coco gauff glatt besiegt.

Hier das Einzel-Tableau in Peking